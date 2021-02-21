 

Welt – открыть или закрыть — мнения немцев по поводу выхода из локдауна разделились

21.02.2021, 5:10, Новости дня
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С понедельника школьники по всей Германии вернутся к очным занятиям, а с первого марта откроются автошколы и парикмахерские, передаёт Welt. Тем не менее мнения немцев по поводу смягчения ограничений разделились. С точки зрения Ассоциации учителей Германии, возвращение в школы происходит слишком быстро. Однако некоторые эксперты уверены: необходимо постепенно вводить послабления и исследовать их влияние на распространение заболевания.

Здесь, в Саксонии, дети уже вернулись в школы и детские сады. С понедельника школьники по всей Германии вернутся к нормальному режиму. Но с точки зрения Ассоциации учителей Германии, всё происходит слишком быстро. По словам председателя Ассоциации Хайнц-Петера Майдингера, подход к этой проблеме в Саксонии безответственен.

Тюрингия только что продлила локдаун до 15 марта. В настоящее время она является единственной федеральной землёй, где прирост новых случаев заражения на 100 тысяч человек в течение недели превышает 100. Тем не менее с 1 марта автошколам и парикмахерским разрешено открыться. То же касается древесных питомников, садоводческих рынков, садовых центров и цветочных магазинов.

Министр юстиции Кристина Ламбрехт призывает к тому, чтобы осторожные шаги на пути к открытиям тщательно проверялись день за днём ​​и неделя за неделей.

«Федеральные земли должны рассмотреть вопрос о том, необходимы ли им действующие в настоящее время меры или достаточно более мягких мер, таких как проведение тестов или использование средств гигиены», — сказала политик СДПГ в интервью газете Augsburger Allgemeine.

Если бы не мутации, делающие надёжное планирование практически невозможным.

КАРЛ ЛАУТЕРБАХ, профессор, политик СДПГ в области здравоохранения: Мы видим, что британский вариант является более заразным и протекает тяжелее. Госпитализация протекает тяжелее даже у молодых людей. Его летальность выше. К сожалению, это так.

По мнению вирусолога Хендрика Штрека, при соблюдении мер предосторожности ресторан может быть безопаснее, чем приём пищи дома. Он выступает за открытие ресторанов на пробной основе и проверку эффективности различных мер гигиены: от расстояния между столиками и проветривания до отслеживания контактов.

Дата выхода в эфир 19 февраля 2021 года. 



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