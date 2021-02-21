Мнение: О ситуации в Йемене
21.02.2021, 5:04,
Разное
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Вышел достаточно большой подкаст на тему Йемена.
Содержание:
Слушать можно здесь https://riafan.ru/1390803-podkast-fan-povsyudu-chto-proiskhodit-v-iemene (примерно 23 минуты).
В основном будет интересно тем, кто слабо представляет себе, что происходит в Йемене. Для тех, кто следит за публикациями "Рупора Тоталитарной Пропаганды" на тему, больших открытий тут не будет.
Относительно подкастов, порекомендуйте самое простое приложение для записи подкастов, чтобы минимум возни с настройками аппаратной и программной части.
О боях в Марибе за 16-18 февраля читать вот тут https://riafan.ru/1390788-protivostoyanie-v-maribe-priblizhaetsya-k-perelomnoi-tochke
Из подвижек за 19-20 февраля.
Хадисты и саудиты ввели в бой резервы переброшенные по N5, нанесли контрудар в направлении Джабаль-Балак и восстановили часть позиций у восточной части Марибской плотины. Ожесточенное бои продолжаются. По заявлениям хуситов к юго-западу от города была окружена одна из бригад хадистов. Завтра и послезавтра к западу и юго-западу от города будет жарко.
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Источник: Colonel Cassad
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