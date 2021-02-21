Мнение: О ситуации в Йемене

21.02.2021, 5:04, Разное

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Вышел достаточно большой подкаст на тему Йемена.

Содержание:

Общая ситуация в Йемене на данный момент.

Роль США в военном конфликте.

Чего добивается коалиция арабских государств?

Чем «арабская весна» в Йемене отличалась от аналогичных событий в других странах.

Кто убил бывшего президента?

Почему важен порт Ходейда?

Недавние теракты против правительства в Адене.

Аннексируют ли ОАЭ остров Сокотра?

Наступление в Марибе.

Слушать можно здесь https://riafan.ru/1390803-podkast-fan-povsyudu-chto-proiskhodit-v-iemene (примерно 23 минуты).

В основном будет интересно тем, кто слабо представляет себе, что происходит в Йемене. Для тех, кто следит за публикациями "Рупора Тоталитарной Пропаганды" на тему, больших открытий тут не будет.

Относительно подкастов, порекомендуйте самое простое приложение для записи подкастов, чтобы минимум возни с настройками аппаратной и программной части.

О боях в Марибе за 16-18 февраля читать вот тут https://riafan.ru/1390788-protivostoyanie-v-maribe-priblizhaetsya-k-perelomnoi-tochke

Из подвижек за 19-20 февраля.

Хадисты и саудиты ввели в бой резервы переброшенные по N5, нанесли контрудар в направлении Джабаль-Балак и восстановили часть позиций у восточной части Марибской плотины. Ожесточенное бои продолжаются. По заявлениям хуситов к юго-западу от города была окружена одна из бригад хадистов. Завтра и послезавтра к западу и юго-западу от города будет жарко.

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