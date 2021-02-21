 

Госиспытания снарядов «Краснополь-М2» запланировали закончить в 2021 году

21.02.2021, 4:58, Новости дня
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Государственные испытания новых управляемых снарядов «Краснополь-М2», а также управляемых мин «Грань» для Вооруженных сил РФ завершатся в 2021 году, сообщили в пресс-службе концерна «Калашников» в преддверии международной оружейной выставки IDEX-2021, которая открывается в воскресенье в столице ОАЭ.

В пресс-службе сообщили, что в 2021 году «концерн совместно с разработчиком АО «Конструкторское бюро приборостроения» завершает две опытно-конструкторские работы по управляемым артиллерийским снарядам «Краснополь-М2» и «Грань», госиспытания изделий также планируется завершить в этом году, передает РИА «Новости».

Комплекс управляемого вооружения «Краснополь-М2» для ствольной артиллерии изначально был разработан на экспорт и включал управляемые снаряды калибра 155 миллиметров. В этом калибре боеприпасы поставлялись Индии и Китаю.

Также предусматривались поставки комплекса со снарядом калибра 152 миллиметра в российскую армию, в частности, для применения в самоходных артиллерийских установках «Мста-С» и «Акация».

Завершение госиспытаний откроет возможность для серийного производства новых снарядов «Краснополь-М2» в интересах российских Вооруженных сил.



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