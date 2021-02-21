Центру европейской части РФ пообещали скорое потепление

21.02.2021, 4:58, Новости дня

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Потепление до нулевых отметок ждет жителей центра европейской части РФ в конце следующей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд сообщил, что «отклонение от нормы 23 февраля от 13 до 16 градусов, но затем все-таки приятное», ожидается повышение температуры, по разным данным это будет от нуля до минус пяти градусов, передает РИА «Новости».

К концу недели в центральной РФ «столбик термометра будет стремиться к нулевой отметке».

Ранее москвичам пообещали самую холодную ночь в году.