Части обшивки Boeing 777 упали в жилом районе в Колорадо
21.02.2021, 4:58,
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Неисправность двигателя пассажирского Boeing 777 привела к падению обломков обшивки самолета в жилом районе за пределами Денвера в американском штате Колорадо, сообщают местные СМИ.
Телеканал Fox News сообщает, что рейс авиакомпании United Airlines, следовавший из Денвера в Гонолулу, благополучно вернулся в Денвер вскоре после вылета, передает РИА «Новости».
Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.
Полиция города Брумфилд, где упали части обшивки, попросила жителей при обнаружении обломков во дворе не трогать их и немедленно сообщать властям.
Ранее конвертоплан США уронил деталь в ходе полета над Токио.
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