 

Independent – ВТО призвала Великобританию поделиться вакцинами от COVID-19 с развивающимися странами

21.02.2021, 4:16, Новости дня
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Во Всемирной торговой организации предупредили, что отказ богатых стран поделиться вакцинами с менее развитым странами негативно отразится на мировом ВВП, пишет The Independent. Глава организации Нгози Оконджо-Ивеала призвала Великобританию отправлять вакцины в развивающиеся государства, а не ждать, пока в стране появится их излишек.


Reuters

Новая глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала раскритиковала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за отказ поделиться дозами вакцины от коронавирусас менее развитым странами, пока в Соединённом Королевстве не появится излишек. Генеральный директор призвала Лондон не откладывать сроки безвозмездной передачи препарата, пишет The Independent. 

Так, в Лондоне не смогли сообщить, сколько доз будет предоставлено и когда, несмотря на то что после достижения соглашения с немецкой компанией CureVac располагают контрактами на поставку свыше 450 миллионов доз вакцин от коронавируса от различных производителей.

«Я не думаю, что мы должны ждать, пока все остальные люди получат прививку и останутся излишние дозы препарата. Я думаю, что любые пожертвования, которые приходят, должны приходить сейчас. Причина очень проста. Это в интересах как богатых, так и бедных стран», — сказала Оконджо-Ивеала.

В качестве аргумента глава организации привела исследование Международной торговой палаты, в котором были изложены экономические факторы в пользу глобальных вакцинаций. Так, исследование показало, что, если к середине года развивающиеся страны не вакцинируют своё население, мировое ВВП сократится на £6,4 трлн.

«Половина этих расходов будет покрыта богатыми странами», — предупредила Оконджо-Ивеала, добавив, что равный доступ к вакцинам в интересах как богатых, так и бедных стран.

Как отмечает The Independent, по данным ООН, около 75% всех имеющихся в мире доз вакцин сконцентрированы всего в 10 странах, тогда как 130 стран мира ещё не получили ни одной дозы.



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