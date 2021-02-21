 

Süddeutsche Zeitung – по стопам Трампа — словенский премьер воюет со СМИ в Twitter

21.02.2021, 4:16, Новости дня
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Премьер-министр Словении Янез Яншу воюет со СМИ в социальных сетях, подражая своему кумиру, бывшему главе Белого дома Дональду Трампу, пишет Süddeutsche Zeitung. В своих постах в Twitter он атакует журналистов, упрекая их в злонамеренном сокрытии правды. При этом, как считают эксперты, эти нападки — всего лишь часть масштабной кампании по подчинению СМИ и культурных учреждений государственной линии.


Reuters

Недавно коалиция оппозиционных партий в Словении вынесла вотум недоверия премьер-министру страны Янезу Яншу, пишет Süddeutsche Zeitung. Его обвинили в нарушении конституции, авторитаризме и том, что он уводит государство от ЕС. К тому же его правительство совершило большие ошибки в борьбе с пандемией коронавируса, отмечают критики.

Янша же сделал вид, что эти нападки ему не по чём, объяснив высокую смертность от COVID-19  тем, что в Словении проживает одно из самых старых населений в мире. Голосование по вотуму недоверия закончилось для него хорошо. Из 90 парламентариев только 40 проголосовали за назначение на пост премьера лидера Демократической партии пенсионеров и экс-главы МИД Карла Эрьявеца.

Торжествующий «маршал Твито», как прозвали Янша его критики за любовь к социальным сетям, тут же поспешил поделиться своей радостью в Twitter, продолжает издание. В этом он подражает бывшему главе Белого дома Дональду Трампу, которого не раз восхвалял. А через два дня премьер, видимо, почувствовал себя ещё увереннее, и «пустил в ход тяжелую артиллерию». Он раскритиковал журналистку Politico за статью о войне, которую он якобы ведёт против СМИ.

Янша обвинил её в целенаправленном сокрытии правды и использовании анонимных источников из радикально левого спектра. Тирадой главы словенского правительства в Twitter заинтересовалась Еврокомиссия, в которой напомнили, что «защита журналистов должна быть приоритетом для любой страны. Никакой ненависти, угроз и личных нападок». Автор же статьи в Politico как раз рассказала о том политическом давлении и страхе, который испытывают журналисты в Словении. При чём сотрудники СМИ, у которых она брала интервью, отказались называть свои настоящие имена как раз потому, что боятся проблем, которые у них могут возникнуть.

При этом нападки на критикующих власть журналистов — это всего лишь часть масштабной кампании, которая проводится для того, чтобы подчинить СМИ и культурные учреждения государственной линии. В прошлом году Янша назвал информационное агентство STA «национальным позором» и частично лишил его финансирования. Студенческий канал Radio Študent вообще перестал получать деньги от правительства. Из ряда культурных учреждений правоохранительные органы просто всё вынесли, а директора известного музея современного искусство заменили на близкого к властям человека.

Для наблюдателей очевидно, что руководство страны видит угрозу в любых платформах, предоставляющих возможность критиковать власть. Эксперты считают, что в стране происходит «революция справа». Причём возможно это потому, что словенцам, как и другим посткоммунистическим обществам, не хватает традиции либеральной демократии. И членство в ЕС им здесь не очень-то и помогает.



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