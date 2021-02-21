 

La Vanguardia – в Испании протесты против задержания рэпера вновь переросли в беспорядки

21.02.2021, 4:16, Новости дня
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В Испании акции протеста против задержания каталонского рэпера Пабло Аселя продолжаются уже не первый день и вновь переросли в беспорядки, передаёт La Vanguardia. Как отмечает издание, приговорённого к тюремному сроку за прославление терроризма и оскорбления короля и полиции Аселя также поддержали испанские деятели искусства и ряд правозащитных организаций.


Reuters

Арест и тюремное заключение каталонского рэпера Пабло Аселя вызвали волну протестов сразу в нескольких городах Испании, которые не затихают уже который день и критику со стороны ряда правозащитных организаций, указавших на притеснение свободы слова в стране, пишет La Vanguardia.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы и штрафу в размере €30 тыс. за прославление терроризма и словесные атаки в адрес короля в своих публикациях в Twitter и в песне, обнародованной в YouTube. Помимо оскорблений испанской короны, музыкант критиковал действия полиции во время подавления демонстраций за независимость в Каталонии в 2019 году.

Каталонский рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля. Тем не менее сдаваться он не собирался — 15 февраля Асель забаррикадировался вместе с тридцатью сторонниками в университете своего родного города Льейда. Однако 16 февраля полиция задержала исполнителя и он был помещён в тюрьму.

Приговор Аселю вызвал бурную дискуссию относительно ограничения свободы слова в Испании. Обвинение настаивает на том, что слова рэпера являются оскорбительными и содержат в себе призыв к насилию. В свою очередь защита музыканта утверждает, что Аселя нельзя наказывать за выражение своих идей.

В результате ареста в нескольких испанских городах прошли протесты с требованием его освобождения. Протесты переросли в беспорядки, акты вандализма и столкновения с полицией. Кроме того, за рэпера заступились более 200 испанских деятелей искусства, которые отметили, что Испания «вышла на первое место в списке стран, которые репрессировали наибольшее количество артистов за содержание их песен».

С критикой приговора выступили также целый ряд правозащитных организаций. В частности, международная организация Amnesty International назвала решение суда «несправедливым и несоразмерным» и потребовала от испанского правительства отмены стаей Уголовного кодекса, угрожающих свободе слова, пишет La Vanguardia.



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