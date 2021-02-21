 

Ouest-France – французский багет предлагают включить в наследие ЮНЕСКО

21.02.2021, 4:16, Новости дня
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Французские власти рассматривают идею предложить включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО багет, пишет Ouest-France. Эту мысль поддержал президент страны Эммануэль Макрон и местные пекари. Так они рассчитывают и увеличить престиж своей профессии, и сохранить традиции и особенности изготовления настоящего багета.


Reuters

Франция намерена предложить ЮНЕСКО вписать багет в список всемирного культурного наследия, пишет Ouest-France. Как отмечает автор статьи, таким образом Париж хочет поддержать эту сферу французской культуры и традиций.

Ещё в 2018 году президент страны Эммануэль Макрон называл багет частью повседневной жизни французов, продуктом, который французы едят утром, днём и вечером. Так что он поддержал идею включить багет в список нематериального наследия человечества.

Теперь до конца марта министр культуры Франции должен представить на суд жюри проект запроса. На то, чтобы войти в заветный список, претендуют также цинковые крыши Парижа и винный фестиваль в Арбуа. Следом проект одобрит сам Макрон, а потом своё слово скажет комитет ЮНЕСКО.

Те предметы и традиции, что входят в этот список, считаются важным фактором поддержания культурного разнообразия на фоне роста глобализации, отмечают в ЮНЕСКО. Там руководствуются следующими критериями при составлении списка: наследие должно представлять традиции, при этом быть современным, инклюзивным, репрезентативным, а также представлять сообщества.

Французские пекари надеются, что такое решение повысит ценность этого мастерства, покажет всему миру, как должен производиться настоящий традиционный багет и какое значение он имеет для французов. Они отмечают, что здесь важны и ингредиенты, и умения. Багет нужно медленно замешивать, он должен очень долго киснуть и выпекаться вручную. Его вкус может меняться в зависимости от региона из разной муки и воды, а также из-за разной температуры.

Но помимо этого, если багет попадёт в этот список, то тем самым будет дана оценка роли французских булочников, а также их месту в обществе. Так, первая покупка, за которой отправляют ребёнка, — багет. Также, возможно, вырастет престиж профессии. Но важно и сохранить при этом традиции и особенности правильного багета.

Считается, что ежедневно во Франции продают по 6 миллионов багетов.  На сегодняшний день в списке ЮНЕСКО 23 позиции, связанные с Францией, в том числе праздничные бретонские танцы, французская кухня в целом, французские традиции верховой езды, пишет Ouest-France. 



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