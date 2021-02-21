Мнение: Антимонархические протесты в Испании

21.02.2021, 4:10, Разное

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О протестах и беспорядках в Испании в поддержку рэпера Пабло Хаселя, которого обвиняют в оскорблении короля и которому впаяли 9 месяцев.

Протесты продолжаются уже несколько дней, в том числе и сегодня.

Онлайн-трансляция из Барселоны.

Фабула протестов примерно такая:

Испанию охватили протесты. На улицы Барселоны, Валенсии и Жироны вышли люди, возмущенные арестом популярного рэпера Пабло Хаселя. Власти усмотрели в его творчестве призывы к терроризму и подрыву государственного строя. Музыкант уже получил условный срок. О чем его яркие и вызывающие речитативы и почему они близки испанцам, разбиралось РИА Новости.

Два года и девять месяцев тюрьмы — столько дали испанскому рэперу Хаселю за оправдание терроризма. В 2015-м его приговорили к двум годам лишения свободы, в 2021-м добавили девять месяцев. Тем не менее, пока шел суд, музыкант оставался на свободе.

Хасель родом из Барселоны. Он не раз подчеркивал, что считает себя не испанцем, а каталонцем. В песнях часто призывает к независимости автономии и разрыву нынешних отношений с Мадридом. Идеи сепаратизма и терроризма рэпер якобы продвигает через Twitter. За что и угодил на скамью подсудимых.

Властям Испании не нравилось, что известный музыкант с миллионной аудиторией еще и критикует короля. Например, в песне "Хуан Карлос де Бурбон" рэпер называет королевскую семью "паразитами", "мафиози", "ворами" и "преступной бандой". В социальных сетях обвиняет суверена в "фашизме": мол, Филипп VI приказывает полиции применять силу против недовольных. В общем, в выражениях рэпер не стесняется.

Испанское правосудие расценивает критику монархии как подрыв государственного строя. Обвиняемые по этой статье, как правило, попадают за решетку. Кроме того, их штрафуют на большую сумму. Вот и Хаселю, помимо тюрьмы, "за леворадикальный терроризм и оскорбление монархии" грозит штраф в размере 24 тысяч евро.

На прошлой неделе власти ожидали, что рэпер добровольно сдастся полиции. Но он требование проигнорировал. Забаррикадировался в здании университета в городе Льейда на северо-востоке Каталонии вместе со сторонниками. И написал об этом в микроблоге Twitter. Его слова прозвучали как манифест: "Сегодня это я, а завтра — ты. Речь о нашей свободе. Они могут прийти в любую минуту — через полчаса или через несколько дней".

https://ria.ru/20210218/ispaniya-1597897285.html – цинк

Полное заявление Пабло Хаселя.

Сегодня в 20:00 (Заявление было написано 12 февраля — прим. ред.) истекает срок добровольной явки в тюрьму. Было бы недостойным унижением явиться туда самолично при таком несправедливом приговоре, поэтому им придётся приехать и похитить меня. Было проявлено много солидарности, но пока её недостаточно, чтобы остановить эту серьёзную атаку на наши свободы. Резонанс многочисленных и многолюдных демонстраций побудил правительство пообещать, что оно изменит пункты Уголовного кодекса, по которым нас заключают в тюрьму, тем самым пытаясь демобилизовать и остановить солидарность перед лицом логического скандала, порождённого таким уровнем репрессии. Но если на улицах больше не будет давления, все рассыплется дымом, как и многие из их обещаний, таких как отмена «Закона о кляпах» («Закон о безопасности граждан» 2015 года, ограничивающий многие гражданские свободы, ­— например, запрет на фотографирование полицейских, противостояние выселению из домов, демонстрации рядом с Сенатом и Конгрессом, мирные сопротивления и сидячие забастовки. За нарушения закона полагается штраф от €100 до €600000 — прим. ред.), который они также расширили с помощью «Цифрового закона о кляпах» («Закон о цифровой безопасности» 2019 года, разрешающий государству отключение цифровых коммуникаций, интернета и приложений без решения суда, — прим. ред.). Кроме того, они запрещали и подавляли демонстрации под предлогом пандемии, разрешая демонстрации фашистов или других групп. Если бы свобода слова имела для них значение, они бы сделали с этим что-то давным-давно, поэтому, если в конце концов они отступят и освободят меня, это будет победой движения солидарности, потому что я не собираюсь просить прощения или чего-то подобного, что подразумевает покаяние.

Необходима большая мобилизация, когда меня посадят, и что еще важнее — собрания для организации борьбы. Чтобы солидарность имела преемственность и была более эффективной, необходимо наличие организации. Когда меня посадят в тюрьму, битва не будет проиграна, а, наоборот, это будет время для усиления пропаганды, мобилизации и так далее. Если вы ответите решительно, они дважды подумают, прежде чем сажать других в тюрьму за осуждение виновных, от политики которым мы страдаем, и их можно будет удалить. Если мы не оттесним государство в репрессивной и других сферах, мы проиграем. Настало время сказать: «С нас хватит!» и выйти на улицы.

Я не буду единственным политическим заключённым, государственные тюрьмы полны революционеров, которые представляли нас, которые боролись за демократические права и свободы. Фактически, часть моего срока — за рассказ об этом и солидарность с ними. Вот почему важно связать требование нашей свободы, моей свободы с требованием полной амнистии. При этом режиме репрессии против нас не прекратятся, и необходимо срочно не только укрепить движение солидарности с этой точкой зрения — среди прочего, например, распустить фашистские суды, которые осуждают нас, как например Национальный суд (прямой наследник и с той же функцией франкистского суда по общественному порядку), — но также организовать борьбу, чтобы положить конец корням этой проблемы. Независимо от того, какое правительство у нас сейчас, нам нужно двигаться к завоеванию Народной Республики, в которой, взяв власть, мы гарантировали бы права и свободы, в которых это государство нам отказывает. Мы все можем внести свой вклад в то, чтобы приблизить конец этому варварству и добиться достойной жизни. Я делал это, и буду продолжать делать это из тюрьмы.

Пабло Хасель.

Да здравствует Каталонская Республика!

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