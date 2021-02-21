Мнение: Правила чтения

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21.02.2021, 4:06, Разное
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Просто отрыв башки! Очень мне нравится этот чувак и то, как они все это делают. Ну а Расторгуев, который поет, как правильно произносится Tennessee River – это просто пять баллов с плюсом!!

Ну а англичане, конечно, просто издеваются. Хотя что жители Мценска – это амчане (?!!)… я тоже узнал только из этого ролика. Дико познавально.

Источник: Размышления вольного социолога



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