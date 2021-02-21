Высказывания Навального в ходе процесса по делу о клевете на ветерана проверит СК

21.02.2021, 4:04, Новости дня

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Суд района Южное Медведково постановил направить в Следственный комитет материалы уголовного дела о клевете блогера Алексея Навального на ветерана, чтобы проверить его слова на наличие состава еще одного преступления.

«Выделить материалы из уголовного дела и направить их для соответствующей проверки в ГСУСК по Москве», – передает решение судьи Веры Акимовой РИА «Новости».

В ходе процесса Навальный допускал многочисленные выпады в адрес его участников. Блогер заявлял, что ветерана используют «как куклу», его внука называл «торговцем дедом», к прокурору обращался словами «дорогая моя», судью грозил удалить из зала.

Прокуратура попросила суд направить материалы в отношении Навального в Следственный комитет.

В субботу суд признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в размере 850 тыс. рублей.

«По совокупности преступлений [с учетом приговора по «Ив Роше»] назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы (блогеру предстоит отсидеть в колонии около двух с половиной лет – прим. ВЗГЛЯД) со штрафом в размере 850 тыс. рублей», – объявила судья.

Дело о клевете было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан. Навальному вменяли статью за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). Нынешняя редакция статьи УК предусматривает три вида наказания: штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако данная редакция вступила в силу лишь в декабре 2020 года. Ранее санкция статьи не предусматривала лишения свободы, поэтому Навальному по итогам этого процесса новый тюремный срок не угрожал.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

В субботу, 20 февраля, Бабушкинский суд Москвы отклонил жалобы на замену условного срока Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет.

На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела РФ и заняться собственными проблемами.