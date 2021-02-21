 

Стрельба произошла в оружейном магазине в Новом Орлеане

21.02.2021, 4:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Два человека погибли в результате стрельбы в оружейном магазине в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) в субботу, вероятный зачинщик конфликта также погиб на месте от полученных ранений, передают местные СМИ.

Местное отделение телеканала Fox News сообщает, что полиция получила сообщение о стрельбе в субботу около 15.00 по местному времени (около 00.00 воскресенья по московскому времени), передает ТАСС.

После завязавшейся ссоры один из участников конфликта устроил стрельбу и убил двух посетителей магазина. При этом в результате перестрелки с другими участниками конфликта предполагаемый зачинщик скончался на месте.

Кроме того, два человека получили ранения и были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

Отметим, что случаи стрельбы в США – не редкость. Так, в январе в результате стрельбы в американском Индианаполисе погибли пять человек, до этого сотрудник полиции погиб в результате перестрелки с подозреваемым в поджоге церкви в американском городе Толидо (штат Огайо). Также пять человек погибли и двое были ранены в результате стрельбы в Эванстоне (штат Иллинойс).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Facebook закрыл в Украине десятки профилей, связанных с партией “Европейская солидарность“

18.08 / В Беларуси нашли мертвым члена избирательный комиссии, который отказался подписать протокол

24.11 / «Краснодар» лишился шансов на выход в плей-офф футбольной Лиги чемпионов

14.12 / Во Франции россиянам вынесли приговор по делу о драке на ЧЕ-2016

18.07 / Во Франции начали сбор средств на реставрацию сгоревшего органа

17.09 / Отопление в Москве включат досрочно

03.02 / “Решение суда далеко от законности”. Меркель и Боррель призвали освободить Навального

21.01 / Поисковик DuckDuckGo установил новый рекорд по количеству запросов

17.11 / На Украине назвали последствия закрытия торгпредства России

05.09 / Белорусы никогда не захотят быть частью РФ – Вероника Цепкало

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска