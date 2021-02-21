Стрельба произошла в оружейном магазине в Новом Орлеане

21.02.2021, 4:04, Новости дня

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Два человека погибли в результате стрельбы в оружейном магазине в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) в субботу, вероятный зачинщик конфликта также погиб на месте от полученных ранений, передают местные СМИ.

Местное отделение телеканала Fox News сообщает, что полиция получила сообщение о стрельбе в субботу около 15.00 по местному времени (около 00.00 воскресенья по московскому времени), передает ТАСС.

После завязавшейся ссоры один из участников конфликта устроил стрельбу и убил двух посетителей магазина. При этом в результате перестрелки с другими участниками конфликта предполагаемый зачинщик скончался на месте.

Кроме того, два человека получили ранения и были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

Отметим, что случаи стрельбы в США – не редкость. Так, в январе в результате стрельбы в американском Индианаполисе погибли пять человек, до этого сотрудник полиции погиб в результате перестрелки с подозреваемым в поджоге церкви в американском городе Толидо (штат Огайо). Также пять человек погибли и двое были ранены в результате стрельбы в Эванстоне (штат Иллинойс).