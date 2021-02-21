Мнение: Не скучайте!

21.02.2021, 3:12, Разное

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Надо все-таки переформатировать блог, пора. На прощанье – повторю:

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Зарубежным друзьям – да, Пейпал все еще, на удивление всем, работает.