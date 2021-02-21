 

Мнение: Не скучайте!

21.02.2021, 3:12, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Надо все-таки переформатировать блог, пора. На прощанье – повторю:

Голосуем.

Сбербанк 5469 3800 1126 6748
Альфа-банк 5559 4727 0227 8982
Тинькофф 5213 2438 1577 1751
Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162
Из-за границы – paypal.me/mrsapojnik

Зарубежным друзьям – да, Пейпал все еще, на удивление всем, работает.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.11 / Суд в Италии оправдал сержанта нацгвардии Украины Виталия Маркива

10.11 / Медики: Часто целующиеся люди живут дольше

06.09 / Центробанк обяжет Навального возместить ущерб от падения рубля

11.02 / В ожидание вечности… Жизнь и смерть

09.09 / Лили Аллен и ее бойфренд Дэвид Харбор собираются пожениться

31.08 / «Мы себя утвердим как жандармы Европы»

08.02 / Манукян просил Бузову вернуться в новой песне о любви

04.09 / Диетолог назвал топ-5 продуктов, продлевающих молодость

12.07 / Группа поддержки: Эмбер Херд устроила вечеринку с Кейт Бланшетт и Кайли Миноуг после битвы в суде с Джонни Деппом

01.07 / Мнение: Экспорт мороженого, борьба с белизной и Путин на месте Горбачёва

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска