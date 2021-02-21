Мнение: Не скучайте!
21.02.2021, 3:12,
Разное
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Надо все-таки переформатировать блог, пора. На прощанье – повторю:
Голосуем.
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Альфа-банк 5559 4727 0227 8982
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Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162
Из-за границы – paypal.me/mrsapojnik
Зарубежным друзьям – да, Пейпал все еще, на удивление всем, работает.
Источник: Размышления вольного социолога
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