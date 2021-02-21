Глава Федерации еврейских общин: Соловьев не замечен в профашистских высказываниях

21.02.2021, 3:10, Новости дня

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Телеведущий Владимир Соловьев относится к фигуре Гитлера так же, как «любой нормальный россиянин». Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД, президент Федерации еврейских общин РФ Александр Борода, комментируя высказывания телеведущего во время одного из недавних телеэфиров.

«Владимир Соловьев никогда не был замечен ни в каких профашистских высказываниях. Никогда он не говорил того, что можно было бы счесть реабилитирующим нацизм или восхваляющим гитлеровскую Германию. Я считаю, что заявление депутата от КПРФ относится к категории недоразумений», – сообщил Борода, комментируя жалобу депутата-коммуниста Валерия Рашкина в прокуратуру на Соловьева. Рашкин усмотрел в словах телеведущего восхваление нацизма.

«Кстати, в эфире Соловьев никогда не скрывает свое еврейское происхождение. Любой нормальный житель России сегодня так или иначе связан с предками, которые пострадали во время Великой Отчественную войну. Любой адекватный житель России ненавидит нацизм. Той же позиции придерживается Соловьев. Данная история между Рашкиным и Соловьевым, я уверен, никак не отражает реальную позицию телеведущего по поводу нацизма», – отметил Борода.

Ранее Соловьев в эфире телеканала «Россия 1», в частности, заявил, что немецкий фюрер Адольф Гитлер был «смелым человеком». Как подчеркнул телеведущий, это не отменяет того факта, что главы Третьего рейха были нацистскими преступниками.

После эфира депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос Генеральному прокурору Игорю Краснову, в котором указал, что телеведущий, по его мнению, нарушил статью УК о запрете реабилитации нацизма.

Сам Соловьев пояснил, что его слова были вырваны из контекста, а во время передачи шло «полное осуждение нацизма». Кроме того, напомнил телеведущий, его родные погибли от рук гитлеровцев. Соловьев назвал Рашкин лжецом и предложил всем желающим самим посмотреть запись телепередачи и сделать выводы.