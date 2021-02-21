Президент Эстонии выступила за ратификацию пограничного договора с Россией

21.02.2021, 3:10, Новости дня

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала ратификацию пограничного договора с Россией, отметив, что настала очередь «восточному соседу» сделать шаг.

«Я одна из тех, кто всегда думал, что важно заключить пограничный договор, но и другая сторона должна быть к этому готова», – цитирует ее издание Postimees.

По словам эстонского лидера, настала очередь «восточному соседу отреагировать» на желание Эстонии ратифицировать документ.

Ранее глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс сообщила, что Таллин может сделать первый шаг в вопросе ратификации пограндоговора с Россией и объявить о готовности начать этот процесс.