 

Президент Эстонии выступила за ратификацию пограничного договора с Россией

21.02.2021, 3:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала ратификацию пограничного договора с Россией, отметив, что настала очередь «восточному соседу» сделать шаг.

«Я одна из тех, кто всегда думал, что важно заключить пограничный договор, но и другая сторона должна быть к этому готова», – цитирует ее издание Postimees.

По словам эстонского лидера, настала очередь «восточному соседу отреагировать» на желание Эстонии ратифицировать документ.

Ранее глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс сообщила, что Таллин может сделать первый шаг в вопросе ратификации пограндоговора с Россией и объявить о готовности начать этот процесс. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Польша возобновила авиасообщение с Россией

30.07 / Россия и Казахстан подписали соглашение о создании комплекса для запусков ракет «Союз-5»

05.07 / Формула-2. Шварцман дебютировал в Австрии “бронзовой” гонкой

17.11 / На Донбассе за сутки боевики один раз нарушили перемирие – штаб ООС

16.08 / Воскресные акции протеста в Минске прошли без задержаний

27.11 / Британский политолог – глубокий политический раскол для США гораздо серьёзнее проблемы Трампа

21.08 / ЕС отказал США в праве требовать возвращения санкций против Ирана

22.11 / NASA получит окололунный обитаемый модуль

26.12 / В мире: Зеленский выставит против РФ армию дезертиров

28.09 / Цена нефти Brent превысила 43 доллара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска