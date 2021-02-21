 

На Украине пожаловались на ослабление армии

21.02.2021, 3:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ослабли по сравнению с периодом президентства Петра Порошенко, сообщил бывший секретарь Совета безопасности Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов.

«Начиная с 2014 года было наращивание мощности вооруженных сил и в вопросах вооружения, и в вопросах профессионализма, и в вопросах техническо-материального обеспечения, сейчас этого нет», – цитирует РИА «Новости» Турчинова. 

По его словам, команда Порошенко передала преемникам «сильную армию», о которой они не заботятся. Он добавил, что впервые за семь лет финансирование ВСУ осталось на прошлогоднем уровне.

Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что за последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими». 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Российский самолет МЧС прибыл в Зимбабве с грузом гуманитарной помощи

21.07 / В Кремле опровергли планы Путина провести телефонные переговоры с Макроном и Меркель

20.01 / Первый пациент умер в Германии после повторного заражения COVID-19

17.02 / В новом iPhone 13 можно держать экран постоянно включенным

14.12 / Пиротехники МЧС обезвредили в Карабахе почти 1 тыс. боеприпасов

17.12 / Закрывшийся в квартире с ребенком мужчина пригрозил поджечь себя в Москве

16.10 / Аксенов назвал решение США по полетам возле Крыма «просветлением» в умах

24.07 / Цена золота впервые за девять лет превысила 1900 долларов

22.11 / В Славянске люди фотографируются возле избирательных урн, чтобы выиграть iPhone 12

14.11 / Ученые подтвердили формирование перекрестного иммунитета от коронавирусов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска