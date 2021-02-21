На Украине пожаловались на ослабление армии

21.02.2021, 3:10, Новости дня

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ослабли по сравнению с периодом президентства Петра Порошенко, сообщил бывший секретарь Совета безопасности Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов.

«Начиная с 2014 года было наращивание мощности вооруженных сил и в вопросах вооружения, и в вопросах профессионализма, и в вопросах техническо-материального обеспечения, сейчас этого нет», – цитирует РИА «Новости» Турчинова.

По его словам, команда Порошенко передала преемникам «сильную армию», о которой они не заботятся. Он добавил, что впервые за семь лет финансирование ВСУ осталось на прошлогоднем уровне.

Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что за последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими».