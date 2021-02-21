Береза: Я за вакцины, прошедшие все стадии клинических испытаний, опубликовавшие подтвержденный результат

21.02.2021, 2:20, Новости дня

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Если это правда, то это лютый треш и новое днище!

Пресс-служба посольства Индии в Украине сообщает, что Степанов договорился о поставке 500 тыс. доз индийской вакцины Covishield. В ближайшее время Украина ожидает от Индии первый транш вакцины против коронавируса Covishield производителя Serum Institute India.

При этом точно известно, что ВОЗ не сертифицировала индийское средство, а результатов заключительной фазы клинических испытаний именно Covishield, которые проводили в Индии, все еще нет.

Так что хотят купить за бюджетные деньги и привезти в Украину? Кто этим будет колоться? Зеленский? Шмыгаль? Ермак? Степанов? Арахамия? Сомневаюсь. Или остальным украинцам можно колоть то, что себе зеленая власть не уколет? Что там вообще происходит?

Я за вакцинацию, и я буду вакцинировать себя и свою семью. Но я не буду колоть себе фуфломицин или какую-то большую, которую хотят выдать за вакцину. Я за вакцины, прошедшие все три стадии клинических испытаний, опубликовавшие подтвержденный результат и получившие поддержку ВОЗ. И только так!

Источник: Борислав Береза / Facebook

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