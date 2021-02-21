 

Береза: Я за вакцины, прошедшие все стадии клинических испытаний, опубликовавшие подтвержденный результат

21.02.2021, 2:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Если это правда, то это лютый треш и новое днище!

Пресс-служба посольства Индии в Украине сообщает, что Степанов договорился о поставке 500 тыс. доз индийской вакцины Covishield. В ближайшее время Украина ожидает от Индии первый транш вакцины против коронавируса Covishield производителя Serum Institute India.

При этом точно известно, что ВОЗ не сертифицировала индийское средство, а результатов заключительной фазы клинических испытаний именно Covishield, которые проводили в Индии, все еще нет.

Так что хотят купить за бюджетные деньги и привезти в Украину? Кто этим будет колоться? Зеленский? Шмыгаль? Ермак? Степанов? Арахамия? Сомневаюсь. Или остальным украинцам можно колоть то, что себе зеленая власть не уколет? Что там вообще происходит?

Я за вакцинацию, и я буду вакцинировать себя и свою семью. Но я не буду колоть себе фуфломицин или какую-то большую, которую хотят выдать за вакцину. Я за вакцины, прошедшие все три стадии клинических испытаний, опубликовавшие подтвержденный результат и получившие поддержку ВОЗ. И только так!

Источник: Борислав Береза / Facebook

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / Сенегальские рыбаки заразились неизвестной болезнью

17.08 / Лукашенко заявил, что готов сложить полномочия после референдума

29.08 / VOAэкспресс 29 августа 2020

17.09 / В РФ выразили уверенность в достройке «Северного потока – 2»

09.12 / “Сегодня она пыталась сделать то же самое”. Директора Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками

25.11 / Эрдоган назвал Россию, Турцию и Азербайджан гарантами мира в Карабахе

23.09 / Бывший британский министр – сейчас Турция — это самая серьёзная угроза для Европы

29.10 / Путин заявил о сокращении зависимости экономики РФ от нефти и газа

16.07 / Учёные дали неутешительный прогноз по населению Украины к концу столетия

10.09 / Песков назвал ерундой данные oб атаковавших фирму Байдена «российских хакерах»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска