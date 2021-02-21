 

На должность премьера Грузии выдвинули Гарибашвили, парламент обсуждает новых министров

21.02.2021, 2:20, Новости дня
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Правящая в Грузии партия “Грузинская мечта” предложила на должность нового премьер-министра кандидатуру Ираклия Гарибашвили, который в правительстве ушедшего в отставку Георгия Гахарии занимал должность министра обороны. Об этом 20 февраля сообщило “Эхо Кавказа”.

В парламенте Грузии уже начался процесс утверждения нового правительства. Предполагается, что новых министров будет двое: на должность главы оборонного ведомства предложили Джуаншера Бурчуладзе, а на пост главы министерства регионального развития – Ираклия Карселадзе.

Члены парламента будут изучать предложенных членов правительства в ближайшие несколько дней. В частности, 22 февраля они встретятся с парламентским большинством и оппозицией и в этот же день парламент проголосует вопрос о доверии новому правительству.

“Эхо Кавказа” отмечает, что для утверждения состава правительства необходима поддержка 75 депутатов. При этом у “Грузинской мечты” есть 90 парламентариев.

Гарибашвили уже был главой грузинского правительства, это было в 2013–2015 годах.

Гахария подал в отставку 18 февраля. О своем решении он заявил на специальном брифинге в аппарате правительства. Гахария рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении главы оппозиционного “Единого национального движения” Ники Мелии. Тбилисский городской суд 17 февраля изменил меру пресечения в отношении Мелии с залога на арест. Он отказался выплатить залог, а парламент, удовлетворив обращение прокуратуры, снял с него депутатскую неприкосновенность.

В июне и июле 2019 года в Тбилиси проходили митинги с требованием отставки Гахарии за события 20 июня, когда против участников антироссийской акции полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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