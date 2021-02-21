 

Вирусолог оценил опасность птичьего гриппа для человека

21.02.2021, 2:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

До тех пор, пока вирусом птичьего гриппа можно заразиться только от птицы, никакой критической опасности нет и никакой эпидемии вируса быть не должно, сообщил газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на юге РФ у семи сотрудников птицефабрики выявлен птичий грипп. При этом она уточнила, что новый возбудитель гриппа птиц A (H5N8) не передается от человека к человеку, а лишь от птицы человеку.

«Только время поможет нам разобраться, насколько этот новый вирус может быть опасен. Вирусы гриппа очень подвержены мутационному процессу, и, по всей видимости, в результате такого процесса у штамма птичьего вируса появилась способность связываться с клетками человека и проникать туда», – говорит Зуев.

Он подчеркивает, что опасность состоит в том, что вирус и дальше может мутировать и приобрести способность еще и передаваться от человека к человеку, поэтому сейчас логично направить силы на его изучение. Тем не менее, до тех пор, пока вирусом можно заразиться только от птицы, никакой критической опасности нет, и никакой эпидемии вируса быть не должно.

«На данный момент должны быть приняты совершенно понятные и простые меры: ликвидировать больную птицу, чтобы уничтожить возможный источник заражения человека. То есть владельцам птицефабрики нужно будет произвести забой птичьего стада, причем всех, поскольку помимо больных птиц есть еще и те, которые получили вирус от своих собратьев, но он находится в инкубации», – рекомендует вирусолог.

В январе 2018 года американские ученые разработали и провели испытание экспериментальной нановакцины от большинства штаммов вируса гриппа типа А, среди которых три штамма птичьего гриппа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Собчак высмеяла мэра Люберец за нарисованную маску

22.10 / Натренированные в видеоиграх роботы показали лучшие результаты в реальной жизни

05.02 / Видео: РФ заплатит за всё

22.07 / Эксперт: Новые форматы голосования делают избирательный процесс более демократичным и удобным

13.10 / Тихановская обсудила проведение новой забастовки с лидерами протеста на белорусских предприятиях

15.12 / Турецкая оппозиция призвала активировать С-400 после введения санкций США

06.02 / Арестованы подозреваемые по делу о пожаре на складе в Красноярске

22.07 / Определены полуфиналисты конкурса «Доброволец РФ – 2020»

30.09 / Шойгу рассказал о героизме российских военных в Сирии

10.10 / Очередной раунд дебатов между Трампом и Байденом отменен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска