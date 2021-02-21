Вирусолог оценил опасность птичьего гриппа для человека

21.02.2021, 2:16, Новости дня

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До тех пор, пока вирусом птичьего гриппа можно заразиться только от птицы, никакой критической опасности нет и никакой эпидемии вируса быть не должно, сообщил газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на юге РФ у семи сотрудников птицефабрики выявлен птичий грипп. При этом она уточнила, что новый возбудитель гриппа птиц A (H5N8) не передается от человека к человеку, а лишь от птицы человеку.

«Только время поможет нам разобраться, насколько этот новый вирус может быть опасен. Вирусы гриппа очень подвержены мутационному процессу, и, по всей видимости, в результате такого процесса у штамма птичьего вируса появилась способность связываться с клетками человека и проникать туда», – говорит Зуев.

Он подчеркивает, что опасность состоит в том, что вирус и дальше может мутировать и приобрести способность еще и передаваться от человека к человеку, поэтому сейчас логично направить силы на его изучение. Тем не менее, до тех пор, пока вирусом можно заразиться только от птицы, никакой критической опасности нет, и никакой эпидемии вируса быть не должно.

«На данный момент должны быть приняты совершенно понятные и простые меры: ликвидировать больную птицу, чтобы уничтожить возможный источник заражения человека. То есть владельцам птицефабрики нужно будет произвести забой птичьего стада, причем всех, поскольку помимо больных птиц есть еще и те, которые получили вирус от своих собратьев, но он находится в инкубации», – рекомендует вирусолог.

В январе 2018 года американские ученые разработали и провели испытание экспериментальной нановакцины от большинства штаммов вируса гриппа типа А, среди которых три штамма птичьего гриппа.