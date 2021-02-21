Тела двух детей обнаружены в квартире в Москве

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21.02.2021, 2:16, Новости дня
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Столичные прокуроры начали проверку после обнаружения тел двоих детей – 3-летней девочки и 11-летнего мальчика, сообщила представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова.

«Прокуратура г. Москвы организовала проверку в связи с обнаружением тел девочки 2009 года рождения и мальчика 2017 года рождения в квартире на северо-востоке Москвы», – цитирует РИА «Новости» Нефедову.

По предварительной информации, 20 февраля в квартире жилого дома на Ясном проезде были обнаружены тела малолетних брата и сестры, проживавших с родителями. «Их мать доставлена в медицинское учреждение», – говорится в сообщении. 

Между тем, как отметил в правоохранительных органах, на шее матери детей обнаружены резаные раны. Он не исключил, что могла убить детей и попытаться покончить с собой.

В ходе прокурорской проверки, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних. Прокурор Москвы Денис Попов взял проверку на личный контроль.

Ранее в Москве мать вывела на прогулку троих детей без одежды и попыталась закопать их в сугроб. На странное поведение женщины обратили внимание прохожие. Житель Москвы, который вышел выгуливать собаку, вызвал экстренные службы. Детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, СК проверит состояние ее психического здоровья.



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