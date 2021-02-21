В Италии умер автор бронзовой скульптуры быка с Уолл-стрит

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21.02.2021, 1:26, Новости дня
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19 февраля в итальянском городе Виттория на Сицилии скончался автор известной скульптуры Атакующего быка на Уолл-Стрит в Нью-Йорке скульптор Артуро Ди Модика. Об этом сообщила La Repubblica.

Издание пишет, что ему недавно исполнилось 80 лет. Скульптор  много лет боролся с раком, в последние недели его состояние ухудшилось. Несмотря на это, Ди Модика продолжал работать, он собирался создать две 40-метровые статуи  бронзовых лошадей для своего родного города Виттория. Художник успел завершить восьмиметровый прототип скульптур.

Ди Модика 40 лет прожил в Нью-Йорке, скульптура быка, прославившая его, была установлена на Манхэттене в 1989 году. Идея ее создания родилась после фондового кризиса.

Скульптор рассказал в интервь La Repubblica незадолго до смерти, что нью-йоркская фондовая биржа потеряла более 20% за одну ночь, многие люди впали в депрессию.

“Я начал задаваться вопросом, для чего я могу сделать. И тогда мне пришло в голову слепить быка как символ растущего фондового рынка. Это была шутка, провокация. Но это стало чертовски серьезным делом. Мне сказали, что после статуи Свободы атакующий Бык  – самый посещаемый памятник в Нью-Йорке”, – рассказал Ди Модика.

Бык обошелся автору в $350 тыс. Директору фондовой биржи скульптура не понравилась, ее установка не была согласована с властями Нью-Йорка, поэтому скульптуру убрали. Однако автор заплатил еще $500, чтобы ее вернуть в парк Боулинг-Грин, отмечает издание.

Скульптура бронзового быка весит более 3 тыс. кг, ее длина – около пяти метров, высота – 3,4 метра. Она установлена на севере парка Боулинг-Грин в финансовом квартале Нью-Йорка, в двух кварталах от Нью-Йоркской фондовой биржи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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