Прокурор обвинила Навального в дискредитации победы в Великой отечественной войне

21.02.2021, 1:22, Новости дня

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Блогер Алексей Навальный дискредитирует победу в Великой Отечественной войне и принципы многонациональной родины, сообщила прокурор Екатерина Фролова после вынесения приговора о клевете на ветерана.

«Навальный принципиально дискредитирует победу нашей страны в Великой Отечественной войне и подрывает принципы нашей многонациональной родины», – передает ее слова РИА «Новости».

Прокурор отметила, что Навальный просто по-человечески не имел оснований называть ветерана предателем. Она добавила, что блогер мог бы после начала процесса принести Игнату Артеменко свои извинения, но вместо этого продолжил оскорблять и унижать его и весь судебный процесс.

В субботу суд признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в размере 850 тыс. рублей.

Суд также постановил направить в Следственный комитет материалы уголовного дела о клевете Навального на ветерана, чтобы проверить его слова на наличие состава еще одного преступления.

Навальный в ходе процесса неоднократно допускал многочисленные выпады в адрес участников процесса. Блогер заявлял, что ветерана используют «как куклу», его внука называл «торговцем дедом», к прокурору обращался словами «дорогая моя», судью грозил удалить из зала.

Дело о клевете было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан. Навальному вменяли статью за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). Нынешняя редакция статьи УК предусматривает три вида наказания: штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако данная редакция вступила в силу лишь в декабре 2020 года. Ранее санкция статьи не предусматривала лишения свободы, поэтому Навальному по итогам этого процесса новый тюремный срок не угрожал.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

В субботу, 20 февраля, Бабушкинский суд Москвы отклонил жалобы на замену условного срока Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела РФ и заняться собственными проблемами.