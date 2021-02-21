Оценены шансы заражения птичьим гриппом при употреблении мяса

21.02.2021, 1:22, Новости дня

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Заразиться птичьим гриппом в результате употребления мяса курицы невозможно, рискуют заразиться только сотрудники птицеферм, контактирующие с больными животными, сообщила ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН Александра Гамбарян.

По ее словам, заразиться птичьим гриппом рискуют только работники птицеферм, поскольку они контактируют с больными животными и дышат вирусом, который поднимается в воздух вместе с пылью, информирует ТАСС.

Гамбарян призвала россиян быть спокойными, поскольку заразиться птичьим гриппом, употребляя курицу в пищу, невозможно «даже если вы ее сырую съедите».

В субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что птичий грипп выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России.

Официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич заявил, что организация получила уведомление от РФ о случаях заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа А (H5N8).