 

Более 20 человек спасли с отколовшейся льдины в Таганроге

21.02.2021, 1:22, Новости дня
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По меньшей мере 20 человек оказались оторваны от берега на отколовшейся льдине в Таганрогском заливе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД РФ на транспорте поступило сообщение о том, что в районе Пушкинской набережной от береговой линии откололась льдина. В тот момент на ней находилось более двух десятков человек», – цитирует РИА «Новости» Волк.

Официальный представитель ведомства добавила, что люди не могли сойти на берег самостоятельно. Им на помощь отправились транспортные полицейские и сотрудники погрануправления. Всех людей удалось посадить на катера на воздушных подушках и доставить на сушу.

В пресс-службе мэрии Таганрога уточнили, что всего на берег высадили 21 человека. В числе спасенных оказались 11 несовершеннолетних. Операцию завершили вечером 20 февраля, передает ТАСС.

Также очевидцы сообщили, что еще порядка 10 человек оказались на отколовшейся льдине в районе Приморского парка. Всем жителям помог вернуться на сушу охранник парка. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее на Сахалине около 600 рыбаков оказались отрезаны от берега из-за отколовшейся льдины в заливе Мордвинова. 



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