 

WhatsApp ограничит аккаунты, которые не примут новые правила мессенджера

21.02.2021, 0:32, Новости дня
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WhatsApp не будет удалять аккаунты пользователей, которые не примут новую политику конфиденциальности, но функциональность аккаунта будет ограничена до принятия изменений. Об этом сообщил справочный центр мессенджера.

“В течение короткого периода времени вы сможете получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении”, – отметили в сообщении.

Изменения в политике вступят в силу 15 мая.

Мессенджер предлагает пользователям принять изменения после 15 мая, тогда в отношении аккаунта начнет действовать политика работы с неактивными пользователями.

“До 15 мая вы сможете экспортировать историю своих чатов на платформах Android и iPhone, а также скачать отчет о своем аккаунте. Если вы хотите удалить свой аккаунт на платформах Android, iPhone или KaiOS, мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение. Удаление аккаунта является необратимым процессом. Резервные копии и вся история ваших сообщений будут удалены, и вы покинете все группы WhatsApp, в которых состоите”, – предупредила сервисная служба.

WhatsApp – популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. В 2014 году ее купил Facebook.

4 января WhatsApp выпустил обновление политики конфиденциальности.

“Являясь одной из компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и предоставляет информацию другим компаниям Facebook. Мы можем использовать информацию, полученную от этих компаний, а они могут использовать информацию, предоставленную нами, чтобы обеспечивать функционирование наших услуг”, – сказано в новых правилах.

Решение раскритиковал создатель Telegram Павел Дуров: он заявлял, что из-за смены правил WhatsApp многие пользователи перейдут в его мессенджер.

В январе 2021 года количество активных пользователей мессенджера Telegram превысило 500 млн, причем 25 млн юзеров присоединились к мессенджеру всего за три дня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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