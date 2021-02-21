Крупный пожар на складе в Москве потушен

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21.02.2021, 0:28, Новости дня
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Пожар на московском складе, начавшийся утром в субботу, потушили, сообщил источник в экстренных службах. 

«Пожар на складе на Промышленной улице ликвидирован», – сказал источник ТАСС. 

Отмечается, что общая площадь склада составляет 2 тыс. кв. метров. Внутри здания происходили хлопки.

Пожар на улице Промышленной на втором этаже склада начался в субботу около 08.00, горели деревянные поддоны и промтовары, включая пластик и легковоспламеняющиеся жидкости. Первоначальная площадь возгорания составляла 400 кв. м, позже из-за большой загрузки здания горючими материалами, она возросла до 1 500 кв. м. Сведений о пострадавших нет. 



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