 

ФАС пообещала оценить обоснованность изменения цен на такси при непогоде

21.02.2021, 0:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет оценку обоснованности изменения цен агрегаторами такси при непогоде.

«ФАС изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий», – сообщило ведомство в Telegram-канале.

Уточняется, что в адрес «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везет», Gett и «Максим» были направлены соответствующие запросы.

Ранее в пресс-службах сервисов онлайн-заказа такси «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» сообщили, что тарифы на поездки в такси в Москве не менялись, к удорожанию привели повышенный спрос и увеличенное время поездки из-за сильного снегопада.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Новый кроссовер Genesis GV70 замечен на тестах в Дубае

31.07 / Опрос: более 70 процентов американцев негативно относятся к Китаю

23.12 / Необычный пациент – спасателю в Таиланде пришлось делать массаж сердца слонёнку, сбитому мотоциклистом

17.08 / Генсек ООН призвал власти Белоруссии «услышать обеспокоенности народа»

08.12 / Из-за неизвестной болезни в Индии госпитализированы боле 500 человек

19.11 / Китайский эксперт – у Китая теперь достаточно потенциала, чтобы ответить на ядерный удар

11.08 / Аргентина возложила «большие надежды» на российскую вакцину от коронавируса

16.09 / Команда Байдена наняла сотни юристов для избирательных баталий

15.07 / Зеленский поздравил Францию с Днем взятия Бастилии

18.08 / “Укртютюн” приветствовал решение суда о приостановке производства АМКУ по взысканию штрафа с табачных компаний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска