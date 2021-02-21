ФАС пообещала оценить обоснованность изменения цен на такси при непогоде

21.02.2021, 0:28, Новости дня

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет оценку обоснованности изменения цен агрегаторами такси при непогоде.

«ФАС изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий», – сообщило ведомство в Telegram-канале.

Уточняется, что в адрес «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везет», Gett и «Максим» были направлены соответствующие запросы.

Ранее в пресс-службах сервисов онлайн-заказа такси «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» сообщили, что тарифы на поездки в такси в Москве не менялись, к удорожанию привели повышенный спрос и увеличенное время поездки из-за сильного снегопада.