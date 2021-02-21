Мнение: Российское правосудие в двух картинках
21.02.2021, 0:20,
Разное
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Обе картинки из Бабушкинского районного суда Москвы.
На одной – лидер ОПГ, в послужном списке которого – убийства, грабежи, вымогательства. Жоре Ивантеевскому грозит пожизненное заключение. Но в аквариуме он без наручников. И охраны не видно…
На второй – политик, расследователь, блогер. В наручниках.
Судя по количеству охраны и наручникам, по мнению россисйкого правосудия Алексей Навальный представляет куда большую угрозу, чем лидер ОПГ…
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Источник: Ирек Муртазин
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