Экономика: Что означает фантастический рост биткоина

20.02.2021, 23:34, Новости дня

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Самая популярная в мире цифровая валюта продолжает ставить рекорды стоимости. Только за последнее время биткоин подорожал в несколько раз и озолотил тех, кто купил этот инструмент еще в прошлом году. Почему биткоин растет настолько стремительно и что скрывается за этим феноменом – крупнейшая в истории человечества пирамида или же уникальная ценность нового времени?

Биткоин установил новый рекорд, пробив отметку в 57 тыс. долларов. И тем самым достиг еще одного рекордного максимума – его рыночная капитализация перешагнула один триллион долларов. Только в этом месяце электронная монета выросла примерно на 60%. Похвастаться такими темпами роста не могут ни фондовые рынки, ни облигации, ни даже золото, с которым стали сравнивать биткоин, ни любые другие товары. Ничто больше не дает такой доходности инвесторам.

Известная всем компания Tesla Илона Маска, которая в январе купила биткоины на 1,5 млрд долларов, заработала на них 1,08 млрд долларов, пишет VTimes. По информации Bitcointreasuries, вложенные в 48 тыс. биткоинов средства уже выросли до 2,58 млрд долларов к 19 февраля.

Биткоин – это, безусловно, новый феномен. Что же это такое? Крупнейшая за всю историю человечества финансовая пирамида – или новое золото, то есть новое спасение от кризисов и финансовой свистопляски?

Для начала стоит понять, что же толкает биткоин на такие высоты. Есть ли фундаментальные причины для происходящего взлета?

«В прошлом году биткоин дорожал как раз потому, что инвесторы судорожно искали альтернативу акциям, облигациям и даже золоту, чтобы получить высокую доходность в ситуации глобального кризиса из-за пандемии. В результате в биткоин вошли институциональные инвесторы, что вызвало рост актива в несколько раз за год», – говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«Изначально стимулом к росту биткоина стало ослабление курсов доллара, британского фунта, а также обвала фондового рынка из-за пандемии нового коронавируса. Значительные меры поддержки в США оказали давление на курс доллара. Это заставило инвесторов искать новые альтернативные инструменты для сохранения капитала», – говорит руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

В этом году рост биткоина подстегнули заявления ряда крупных корпораций о вложениях в него миллионов долларов. Это многие расценили как рост доверия к криптовалюте.

«Новостной фон продолжает выступать драйвером роста биткоина, несмотря на явную перегретость технических индикаторов», – говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. После решения MicroStrategy увеличить объем привлекаемых средств с 600 млн до 900 млн долларов для покупки биткоина об интересе к цифровой валюте как альтернативному защитному активу сообщил ведущий инвестиционный директор BlackRock с активами в размере 8,7 трлн долларов. «Пока это просто словесные заявления, но сейчас достаточно и такого информационного повода для продолжения роста», – говорит эксперт.

«Баланс спроса и предложения также остается в пользу биткоина, так как за последние пять месяцев 2020 года было добыто 150 тыс. монет, а выкуплено почти 360 тыс. Продолжает развиваться инфраструктура для институционального инвестирования. Биткоин-ETF были одобрены регуляторами в Австралии и Канаде. Также можно считать позитивом заявление главы ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что биткоин – соперник не доллара, а золота», – считает Купцикевич.

Все это привело к нездоровому ажиотажу. «В актив пытаются вложиться огромное число инвесторов, которые боятся упустить свою прибыль на фоне фантастического роста биткоина. В мире даже начался дефицит мощных видеокарт – их скупают майнеры», – рассказывает Артем Тузов.

Все это рискует закончиться резким обрушением: многие инвесторы потеряют свои вложения, если не смогут выйти вовремя. «Такое обрушение может произойти в скором будущем, поскольку институциональные инвесторы, пережив сложный 2020 год, сейчас начинают пересматривать портфели. Они вновь обращают внимание на трежерис и другие активы, так как есть надежда на восстановление глобальной экономики и, соответственно, на рост разных секторов, начиная от авиаперелетов и заканчивая сырьевым сектором», – рассуждает Тузов.

Как приход институциональных инвесторов поднял стоимость монеты, так и их уход способен обвалить биткоин. «Затем возможна и паника – тогда монета может упасть в несколько раз. Такой стремительный рост на протяжении короткого времени не может не закончиться резкой коррекцией», – уверен эксперт.

Несмотря на это, он не считает биткоин спекулятивным активом или пирамидой. «Главная монета крипторынка на протяжении последних лет снижает волатильность. Кроме того, растет общее понимание, что цифровые валюты – это будущее всей мировой финансовой системы», – поясняет Тузов. По его мнению, в течение двух лет биткоин вполне может преодолеть планку 80–100 тыс. за монету.

Однако многие аналитики и инвесторы по-прежнему скептически относятся к неоднозначно регулируемым и очень волатильным цифровым активам, которые все еще мало используются для торговли. В их числе аналитики JP Morgan. Биткоину необходимо вырасти до 146 тыс. долларов в долгосрочной перспективе, чтобы его рыночная капитализация сравнялась с общими инвестициями частного сектора в золото через биржевые фонды или слитки и монеты, заявили в банке.

«Если монета продолжит расти в сторону 60 тыс., то это может стать триггером для многих непрофессиональных инвесторов инвестировать на этих невероятно перегретых ценовых уровнях. Однако никто не знает точного момента разворота тренда. Совершенно не обязательно, что рост монеты прекратится скоро, однако именно сейчас, в момент всеобщего воодушевления перспективами крипторынка, стоит проявлять особую осторожность. Очевидно, что, купив биткоин дороже 50 тыс. долларов, инвестор принимает на себя огромные риски, и может случиться так, что ждать возвращения к этому уровню придется не один год», – заключает Купцикевич.