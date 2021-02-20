Антонов предсказал продолжение давления США на Россию при Байдене

20.02.2021, 23:34, Новости дня

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Нынешняя администрация США продолжит оказывать давление на Россию со всех сторон, сообщил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Все, что я вижу на ближайшую перспективу, – это то, что в отношении нас будут продолжать давление. Встречаясь буквально два дня назад с представителями стран, образованных на пространстве бывшего Советского Союза, мы пришли к выводу, что все, что делает сегодняшняя администрация [США], продолжает давить на нас со всех сторон», – сказал он в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

По его словам, российская сторона уже направила администрации президента США Джо Байдена запросы на организацию первых контактов для определения сфер взаимодействия. Он подчеркнул, что рассчитывает на «прагматичное сотрудничество» с Вашингтоном по ряду направлений.

Также Антонов заявил, что рассчитывает на «подвижки» в вопросе иранской ядерной сделки в ближайшее время. «Байден заявил, что он собирается туда вернуться [в иранскую ядерную сделку]. Не совсем ясно, как это будет сделано. Но самое главное, что это заявлено, это многостороннее взаимодействие, и мы к этому готовы. Я очень рассчитываю на то, что в ближайшее время будут подвижки на этом направлении», – сказал он.

Посол выразил надежду, что между Россией и США продолжится хороший диалог по Афганистану и Сирии. «По Латинской Америке у нас было много противоречий – они, наверно, и останутся – но разговаривать мы на сей счет будем», – добавил он.

Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «Европейский проект». Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям.