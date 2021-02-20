Захарова сочла идентичной риторику Байдена и его предшественников

20.02.2021, 23:34, Новости дня

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Риторика действующего президента США Джо Байдена касательно РФ остается в русле его предшественников, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Надо все-таки вспоминать и помнить, то, через что мы прошли и год назад, и два, и три, и в 2016 году. Вы думаете, что-то было там с точки нюансировки новое? Мне кажется, все идет в том же русле», – сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По ее мнению, аналогичные высказывания вашингтонской администрации звучали и год назад и в 2016 году, когда в должность вступил Дональд Трамп.

Ранее российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что нынешняя администрация США продолжит оказывать давление на Россию со всех сторон.

Напомним, президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «Европейский проект». Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям.