 

Лукашенко: Буду делать все, чтобы белорусы отличались от русских

20.02.2021, 23:20, Разное
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Накануне Александр Лукашенко встретился с актерами национального академического театра имени Янки Купалы. Во время визита президент Белоруссии заявил, что намерен продвигать хороший национализм, несмотря на критику и упреки со стороны России. “Я буду делать все, что надо нашим белорусам, то, что нас будет отличать. От русских тоже”, – отметил Батька.

Такие заявления натолкнули политолога Дмитрия Евстафьева на рассуждения о многовекторности Александра Григорьевича. Он считает Лукашенко историческим человеком, который успешно продвигает и реализовывает свою концепцию. Однажды президент сделает что-то весьма впечатляющее, уверен эксперт.

По мнению Евстафьева, многовекторность Лукашенко проявляется в его лозунгах. Когда Александр Григорьевич пришел в политику, он говорил одно. Став президентом, Батька начал говорить другое, а его срок правления сопровождается отличными от предыдущих заявлениями. При этом все лозунги соответствовали ветру времени, считает политолог.

Однако народу нужно быть всегда внимательными, поскольку искания нового идеологического обоснования долгому президентскому сроку Александра Лукашенко в любой момент могут привести к тяжелым последствиями для белорусов, предупредил Евстафьев.



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