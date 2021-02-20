 

В Подмосковье арестовали фигурантов дела об убийствах

20.02.2021, 22:54, Разное
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…произошедших в течение 20 лет.

Суд арестовал семерых жителей Подмосковья, обвиняемых в создании банды, руководстве ею и участии в ней (чч. 1, ч. 2 ст. 209 УК), убийстве (пп. «а», «ж» ч.2 ст.105 УК), а также в незаконном обороте и изготовлении оружия (ч. 3 ст. 222, ч.3 ст. 223 УК). Об этом сообщается на сайте регионального управления СК. В МВД «Интерфаксу» заявили, что были задержаны восемь человек.

Арестованным от 32 до 58 лет. По версии следствия, житель Подмосковья 1970 года рождения в 2000-м году создал «устойчивую вооруженную группу», в которую вовлек еще шесть человек. «Члены банды совершали преступления на территории Московской, Костромской и Ярославской областей — нападения на жителей и организации, а также другие преступления, в том числе убийства, при этом использовали в своих целях огнестрельное оружие», — говорится в сообщении.

Следователи вместе с сотрудниками МВД и ФСБ провели обыски у фигурантов дела в Московской и Ярославской областях. Правоохранители изъяли деньги, огнестрельное оружие и «другие предметы, интересующие следствие».

В МВД «Интерфаксу» уточнили, что, по версии следствия, задержанные причастны к десяти убийствам, совершенным в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, а также в Костромской и Ярославской областях в период с 2000 по 2019 год. Там добавили, что всем вменяется и ст. 209 УК (бандитизм). В банде, по данным полиции, было не менее 12 участников.

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Источник: Новая газета



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