Ученые: Космический камень-“убийца” динозавров возник на краю Солнечной системы

20.02.2021, 22:50, Разное

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Ученые, представляющие Гарвардский университет, предполагают, что камень-“убийца” динозавров был частью кометы, возникшей на краю Солнечной системы. Космический ударник представлял собой часть объекта, выбитого на встречный с Землей курс гравитацией Юпитера.

Согласно новому исследованию, тело огромных размеров, ставшее причиной гибели гигантских рептилий, не было астероидом между Юпитером и Марсом, как считают некоторые ученые. По мнению авторов научной работы, небесный объект представлял собой часть кометы из облака Оорта. Долгопериодические кометы совершают один круг вокруг светила за сотни лет. Результаты предыдущих исследований показывают, что вероятность пересечь путь Земли кометами очень мала.

В рамках проведенной работы, результаты которой были опубликованы в статье издания Scientific Reports, удалось выяснить: гравитация Юпитера способна вытолкнуть до 20% комет ближе к Солнцу, где происходит их разрыв. Разделенные части в 10 раз чаще, в отличие от других комет облака Оорта, поражают Землю. Исследователи, представляющие Техасский университет в Остине, смогли выяснить, что “небесный гость” имел ширину 9,6 км и ударил по планете со скоростью около 71 840 км/ч. Падение космического объекта в конце мелового периода привело к образованию кратера, чей диаметр составил 180 километров. Гигантский след был обнаружен рядом с современным городом Чиксулуб (Мексика).

Происхождение ударного объекта, оставившего огромный след на территории полуострова Юкатан, неизвестно. Согласно некоторым версиям, 160 млн лет назад, из-за столкновения астероидов возник метеорит, который и стал причиной вымирания динозавров. После проведения геологического анализа кратера Чиксулуб было установлено, что космическое тело является углистым хондритом – типом метеоров, составляющим всего около 10% от числа выявленных в главном поясе астероидов Солнечной системы. Авторы работы, астрономы Ави Леб и Амир Сирадж полагают, что возможно, большая часть объектов из облака Оорта имеет подобный состав.



Астрономы решили смоделировать движение долгопериодических комет мимо планеты Юпитер и выяснили: гравитационное поле Юпитера ведет к превращению одной пятой долгопериодических комет в кометы, наиболее близко проходящие мимо Солнца. На таком расстоянии гравитация Солнца может сильнее притягивать ближнюю сторону, создавая приливные силы, способные разорвать на части комету. “Мы предполагаем, что, если разбить приблизившийся к Солнцу космический объект – это может привести к соответствующей частоте масштабных событий, а также тому виду удара, убившему динозавров», – заключил Ави Леб.

Источник: www.livescience.com