Огнестрельное оружие для самозащиты хотел бы иметь каждый третий украинец – опрос

20.02.2021, 22:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Каждый третий украинец считает, что ему необходимо огнестрельное оружие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера и озвученного 19 февраля в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”.

Вопрос звучал так: “Нужно ли вам огнестрельное оружие для самообороны?”

33% опрошенных ответили “да”, 67% – “нет”.

Скриншот: Шустер online / Facebook

Среди опрошенных мужчин желающих иметь такое оружие вдвое больше, чем среди опрошенных женщин.

При этом мужчины по отношению к огнестрельному оружию разделились ровно напополам.

Скриншот: Шустер online / Facebook

Больше всего сторонников владения огнестрельным оружием оказалось в возрастной категории 45–59 лет – 49%, в категории 60+ таких только 14%.

Скриншот: Шустер online / Facebook

Больше желающих иметь оружие оказалось в сельской местности – 36% против 27% у горожан.

Социсследование проводилось 18–19 февраля методами онлайн-панели и телефонного опроса среди 549 человек в возрасте старше 18 лет по репрезентативной выборке. Погрешность выборки не превышает 4,26%.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4335 “Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему”. Он предусматривает введение в Украине удостоверения владельца оружия и Единого государственного реестра гражданского оружия. Законопроект также определяет запрещенное к обороту оружие.

Согласно законопроекту, не смогут получить удостоверения владельца оружия граждане, у которых есть медицинские противопоказания, непогашенная или неснятая судимость по ряду статей Уголовного кодекса и которые в течение последнего года привлекались к административной ответственности по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях (большинство из них связаны с приобретением, хранением и применением оружия).

В пояснительной записке к законопроекту №4335 сказано (.docx), что, по данным МВД, граждане Украины легально владеют 1,3 млн единиц огнестрельного оружия. А количество неучтенного огнестрельного оружия в стране превышает 4,5 млн единиц, заявил глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин в комментарии “Украина 24”.

В Министерстве внутренних дел и Нацполиции заявили о необходимости принятия законопроекта об обороте гражданского огнестрельного оружия, но выступили категорически против оборота короткоствольного оружия.

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию №22/053416-еп о законодательном урегулировании вопросов оборота оружия и заявил, что считает преждевременной его легализацию в стране.

—