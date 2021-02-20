Украино-американская ракета “Антарес” вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

20.02.2021, 22:44, Новости дня

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20 февраля в 19.36 по киевскому времени из Центра космических полетов в американском штате Вирджиния состоялся первый в 2021 году пуск ракеты-носителя “Антарес”. Об этом сообщила пресс-служба конструкторского бюро “Южное”.

Ракета вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль “Сигнус”, на борту которого находится около 3700 кг полезного груза NASA для Международной космической станции.

Подготовка “Антареса”, его испытания и пуск проведены с участием украинских специалистов из КБ “Южное”, производственного объединения “Южный машиностроительный завод имени Макарова” и “Хартрон-Аркос”, отметили в релизе.

“Согласно контракту в КБ “Южное” в режиме реального времени осуществлялась поддержка пуска, приема и обработки телеметрической информации. Украинские специалисты в полном объеме обеспечили выполнение всех операций в своем секторе ответственности”, – подчеркнули в бюро.

Прибытие грузового корабля “Сигнус” к МКС запланировано 22 февраля в 11.40 по киевскому времени.

“Антарес” состоит из двух ступеней и космического грузового корабля “Сигнус” (третья ступень). Основную конструкцию первой ступени разработало “Южное” и изготовило госпредприятие “Южный машиностроительный завод имени Макарова”. Главный разработчик ракеты-носителя – американская корпорация Northrop Grumman.

ВИДЕОВидео: NASA / YouTube

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