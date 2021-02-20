В России сообщили о выявлении у человека первых в мире случаев птичьего гриппа H5N8

20.02.2021, 22:44, Новости дня

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У граждан РФ впервые в мире выявлены люди, инфицированные птичьим гриппом H5N8. Об этом 20 февраля проинформировал в Facebook Роспотребнадзор со ссылкой на своего руководителя Анну Попову.

“Новый возбудитель гриппа птиц A (H5N8) способен передаваться от птиц к человеку – он преодолел межвидовой барьер. От человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается. Генетический материал данного вида гриппа птиц выделен у сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка”, – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре утверждают, что провели мероприятия по защите людей и животных, “все риски были минимизированы и дальнейшего развития эта ситуация не получила”.

По данным ведомства, инфицированы оказались семь сотрудников птицефабрики.

https://www.facebook.com/rpndzr/posts/2491142277699153

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц. Он может мутировать и претерпевать генетические изменения, которые повышают вероятность пандемии.

Заражение человека одним из штаммов птичьего гриппа впервые зарегистрировали в Гонконге в 1997 году. По данным ВОЗ, в 2003–2013 годах от заболевания скончалось 384 человека.

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