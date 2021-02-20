 

В России сообщили о выявлении у человека первых в мире случаев птичьего гриппа H5N8

20.02.2021, 22:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

У граждан РФ впервые в мире выявлены люди, инфицированные птичьим гриппом H5N8. Об этом 20 февраля проинформировал в Facebook Роспотребнадзор со ссылкой на своего руководителя Анну Попову.

“Новый возбудитель гриппа птиц A (H5N8) способен передаваться от птиц к человеку – он преодолел межвидовой барьер. От человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается. Генетический материал данного вида гриппа птиц выделен у сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка”, – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре утверждают, что провели мероприятия по защите людей и животных, “все риски были минимизированы и дальнейшего развития эта ситуация не получила”.

По данным ведомства, инфицированы оказались семь сотрудников птицефабрики.

https://www.facebook.com/rpndzr/posts/2491142277699153

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц. Он может мутировать и претерпевать генетические изменения, которые повышают вероятность пандемии.

Заражение человека одним из штаммов птичьего гриппа впервые зарегистрировали в Гонконге в 1997 году. По данным ВОЗ, в 2003–2013 годах от заболевания скончалось 384 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / Жизни трехлетнего ребенка, которого в Киеве из окна восьмого этажа выкинула мать, ничто не угрожает

20.01 / Украина продлила программу по исследованию Антарктики до 2023 года

28.01 / Росстат оценил динамику доходов россиян в 2020 году

28.11 / Россияне потратят на подарки на Новый год меньше, чем в 2019 году

30.11 / Открыта возможность следить за окружением автомобиля Tesla через смартфон

25.11 / Пьяные экс-сотрудники пермского театра разбили «Золотую маску»

07.12 / Guardian – вакцину от коронавируса в Великобританию доставят военными самолётами

15.10 / На ипотеку для многодетных предложено выделить дополнительно 5,5 млрд рублей

25.10 / «Академик Черский» направился в сторону недостроенного участка «Северного потока – 2»

19.11 / «Встретят сокрушительный ответ» — Иран предостерёг США от нападений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска