Мнение: Курьер – профессия будущего

20.02.2021, 22:42, Разное

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“Барыня”

По радио БизнесFM (sic!) всю неделю крутили в новостях обзоры того, как, оказывается, выгодно (!) в разных городах России быть курьером. Назывались разные цифры месячного дохода «лучших курьеров» – от 70 до 120 тысяч рублей в месяц, причем там даже не Москва была в лидерах. Общий бравурный настрой таких репортажей у меня, как человека еще заставшего СССР, вызывал странное ощущение дежавю: о курьерах рассказывали так, словно это какая-то «перспективная профессия 21 века», что-то типа физиков-ядерщиков в СССР 60-х. И, в общем-то, какой-то резон в этом есть: 120 тысяч в месяц – это определенно больше, чем сейчас в российских «научных центрах» или вузах платят физикам – любым, не только ядерщикам.

Хотя, конечно, и от самих репортажей про курьеров за версту несло какой-то лажей – или, говоря мягче, заказухой. Например, посреди радостных перечислений шестизначных цифр вдруг давали включение какого-то «президента гильдии курьеров» (есть уже и такая), и тот спокойно говорил корреспонденту, что, по их данным, курьер в среднем огребает по 250 рублей в час, а работают они уж столько, сколько захотят – график свободный. Я тут же в уме прикинул: 250 р./час, 8-часовой рабочий день, 22 рабочих дня в месяц – ну, извините, выходит 44 тысячи. Какие 120? Или даже ладно – возьмем настоящего ударника каптруда: 12 ч рабочий день, 30 дней (вообще без выходных, круче китайцев) – все равно 90 тыс., 120 не получается!

Словом, дурят нашего брата. Но дело даже не в этом.

Я в свое время, года два назад, был впечатлен очередным метким наблюдением нашей блестящей журналистки Анастасии Мироновой: она в одном из своих постов обратила внимание, что так называемый «ногтевой сервис», или «ногтевой маникюр» (объявления о котором везде на каждом столбе) – это атрибут БЕДНЫХ стран, скатывающихся в бездну «третьего мира». Почему? А потому что эта услуга – «сделать ноготочки» – это кропотливый ручной квалифицированный труд, который в любой нормальной экономике по определению является самым дорогим и эксклюзивным. То есть такая услуга в нормальной стране по определению не может быть массовой! А если она таковой по факту является – это лишь означает, что в стране наличествует громадная скрытая безработица, то есть люди экономике НЕ НУЖНЫ – и они вынуждены продаваться по вот таким демпинговым расценкам.

Такое как раз и могла заметить только женщина, причем весьма наблюдательная и сочувствующая; мне-то в голову не приходило взглянуть на ситуацию под таким углом (хотя бывали и у меня знакомые маникюрши, и жена у меня нет-нет да и пользуется такими услугами). А ведь так и есть. Действительно, работа кропотливая, практически интимная, для людей не очень брезгливых – а стоит реально гроши для такой нагрузки. Потому в России и «делают ногти в салоне» все подряд. А это, значит, просто такой способ занять НЕНУЖНЫХ примитивной экономике женщин.

И, поняв про ногти, мы тогда сразу же понимаем все про курьеров. Это точно такая же «паразитная псевдозанятость», производство по большому счету ненужной услуги – но уже для мужчин. В 21 веке бегать с коробом по улице, перенося на своем горбу товары из «Пятерочки» какой-нибудь семейке молодоженов – каково?! Уже ведь и рекламу снимают соответствующую: недавно видел – идет как бы пара среднестатистических обывателей со стертой внешностью во дворе многоэтажки-новостройки – возвращается типа с работы (таких специально подбирают – чтобы зрителям было легче себя с ними идентифицировать). И мужичонка этак радостно предлагает – «А давай закажем доставку!» А бабонька рядом с ним этак жеманно опускает глазки – «Да ну что я, барыня, что ли?» А мужик ей: «ДА!! Ты для меня – барыня!!!» Апофеоз, на экране телефон службы доставки очередной торговой сети. Или Яндекса, не помню.

А радоваться-то особо нечему – это ведь какой-то тотальный откат назад. Чтобы «барыня» из многоэтажки могла себе позволить вызывать персонального курьера из «Пятерочки» с продуктами – это ж до каких минимумов должна упасть цена труда в стране? СМИ еще весной, помню, цитировали как курьез требование к курьерам из объявления по подбору кадров: «Только с высшим образованием!» Действительно, как таскать согражданам картошку и капусту прямо к квартире без высшего-то образования?! Но по сути – это лишь показатель девальвации: и труда, и всевозможных дипломов вузов.

То, насколько расплодились в стране и службы доставки, и курьеры – признак очень сильной деградации экономики. Людей, получается, в буквальном смысле негде занять. А ведь по-хорошему, «курьер из Пятерочки» – это просто какой-то нонсенс. Услуга курьера по определению должна быть РОСКОШЬЮ. Причудой богатого человека. Странно, как быстро люди перестали это понимать, наоборот, стали воспринимать сегодняшнюю глубоко НЕНОРМАЛЬНУЮ ситуацию как практически норму. Возможно, дело как раз в том, что многим нравится почувствовать себя «иксплататором» – когда еще доведется! Это такое мелочное, я бы сказал, жлобское чувство. Но, видимо, сладкое.

Лично мне как-то стыдно пользоваться курьерами. В магазин я хожу сам. Но это, видимо, только лишний раз выдает мою несовременность.