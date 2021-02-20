МВД разработало порядок доставления пьяных граждан в медвытрезвители

20.02.2021, 22:40, Новости дня

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МВД РФ разработало порядок доставления нетрезвых граждан в медицинские вытрезвители и подразделения полиции, говорится в приказе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

«Необходимость разработки проекта приказа МВД РФ обусловлена внесением изменений в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года «О полиции» в части наделения сотрудников полиции правом доставлять лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в специализированные организации в случаях, предусмотренных этим федеральным законом», – говорится в документе, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Доставлять граждан в состоянии опьянения в медвытрезвители или полицию будет МВД. Также в документе описаны нормы, регламентирующие оказание сотрудниками полиции помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

29 декабря президент Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении в РФ системы вытрезвителей. Также подписан закон, который наделяет полицейских правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители.

22 декабря Государственная дума на пленарном заседании приняла закон о восстановлении в РФ системы вытрезвителей.

Законопроект о возвращении вытрезвителей был подготовлен в мае комитетом Совета Федерации по социальной политике.

Газета ВЗГЛЯД оценила предложение о возвращении вытрезвителей в России.