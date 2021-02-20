 

МВД разработало порядок доставления пьяных граждан в медвытрезвители

20.02.2021, 22:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

МВД РФ разработало порядок доставления нетрезвых граждан в медицинские вытрезвители и подразделения полиции, говорится в приказе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

«Необходимость разработки проекта приказа МВД РФ обусловлена внесением изменений в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года «О полиции» в части наделения сотрудников полиции правом доставлять лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в специализированные организации в случаях, предусмотренных этим федеральным законом», – говорится в документе, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Доставлять граждан в состоянии опьянения в медвытрезвители или полицию будет МВД. Также в документе описаны нормы, регламентирующие оказание сотрудниками полиции помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

29 декабря президент Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении в РФ системы вытрезвителей. Также подписан закон, который наделяет полицейских правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители.

22 декабря Государственная дума на пленарном заседании приняла закон о восстановлении в РФ системы вытрезвителей.

Законопроект о возвращении вытрезвителей был подготовлен в мае комитетом Совета Федерации по социальной политике.

Газета ВЗГЛЯД оценила предложение о возвращении вытрезвителей в России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / Путин заявил о сложной ситуации с глобальной безопасностью

24.01 / Участника беспорядков в Вашингтоне обвинили в призывах к убийству члена Конгресса

12.12 / Мининстерство финансов попросило бюджетный комитет ВР поддержать предоставление госгарантий “Укрэнерго”

31.01 / Черновицкая область вышла в лидеры в Украине по уровню заболеваемости COVID-19 за 14 дней

12.08 / Адвокат Ефремова решил жаловаться на проблемы с экспертизами

27.01 / Bloomberg – не никелем единым — в российском Норильске появилась крупная криптовалютная ферма

17.09 / Скабеева рассказала о выздоровлении от коронавируса

10.07 / Производитель предупредил об опасности лекарства от коронавируса для беременных

14.02 / Во время визита Зеленского в ОАЭ “Укроборонпром” подписал соглашения с компаниями на $1 млрд

26.07 / «Суперменом мировой торговли» Великобритании, похоже, не стать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска