 

Позитивный пост. По вашим просьбам – Личное мнение

20.02.2021, 22:30, Разное
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Обожаю фоточки Меган Маркл с членами королевской семьи. Они такие красноречивые.  


Фото: Соцсети

Букингемский дворец сделал официальное заявление о том, что Меган и Гарри не вернутся к своим обязанностям членов королевской семьи.

  Вы тут у меня несколько дней в комментариях нудите, что устали от негатива, клянчите позитив.  

Ну, вот вам позитив.


Умничка Меган послала в жопу всю королевскую семью и вывезла за собой заграницу своего оладушка-принца.

Чем не позитив? Чем не мотивация вам — пожизненным прогибалкам подо всех и каждого?  

Вы прогибаетесь под мужиков, коллег, свекровей, прохожих, тёток в аэропорту, хабалок с бревна и чёрт знает под кого ещё.  

Вас выгоняют пинком в дверь, а вы утираетесь и лезете в окно активнее лизать. Вы слабые.  

А Меган — сильная.  

Члены королевской семьи её не приняли потому, что она чёрная, а они, подозреваю, — расисты.


  Фото: Соцсети

Меган пожала плечами и сказала: «Да и хрен с вами, вырожденцы». Взяла на поводок Гарри и свалила, чтобы не видеть их унылые рожи, красить ногти в цвет, который нравится, а не в бежевый по протоколу и жить свободным человеком себе на радость, а не в угоду, по меньшей мере, странной бабке и её окружению.  

Меган ещё своего принца бросит. Вот увидите.

И денежек себе много-много нарубит, как бывшая членка ройялзов. Была актриской из «Форс-мажоров», а стала селебкой категории «А». 

  Молодец!

А депрессивная и злая Кейт пусть и дальше тихо спивается, одевается в H&M, чтобы заслужить одобрение нищебродов, путь вынашивает, путь выкармливает, пусть рожает маткой синюшных детей, пока королева не удовлетворится их количеством.


Фото: Соцсети

У Меган же будет йога в Калифорнии и, скорее всего, смуглый, весёлый парень с большим, продуктивным членом.  

А что же Гарри? Этот будет таскаться на рыбалку и бухать в пабе. Слабак.

Умничка, Меган! В отличие, от Кейт и от вас — любительниц всем угождать по поводу и без.

Ну, что: хороший пост? Позитивный?

  

Источник: Лена Миро



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