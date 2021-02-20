Дело о нападении на маяк в Петербурге получило неожиданный поворот

20.02.2021, 22:28, Разное

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Дело о нападении на смотрителя маяка “Толбухин” в Кронштадтском районе на окраине Санкт-Петербурга получило неожиданный поворот. Главной подозреваемой стала жена получившего ножевое ранение живота мужчины, передает Пятый канал. Сам он рассказывал, что на него набросились трое неизвестных после того, как получили отказ на просьбу о ночлеге. Расследование показало, что за нож взялась возлюбленная смотрителя во время пьяной ссоры.