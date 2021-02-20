Мнение: Она забыла, в каком обществе мы живём?0_0

20.02.2021, 22:21, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Гот hэлф. Недавно я написал пост в одну спортивную группу на ЖЖ с вопросом, сколько они там подтягиваются. И офигел, когда одна дама в ответ спросила, а зачем, мол, вообще подтягиваться. Но ещё больше офигел, когда на мой ответ, что это нужно для того, чтобы быть сильным, она спросила, а для чего вообще быть сильным. Так офигел, что даже ни разу не нашёлся, что ответить. Хотя, с другой стороны, ЧЕГО я ожидал, учитывая современные тенденции? Сейчас же кругом все пишут, что вот, мол, гендерные роли – это пичальбида и атавизм, дикарство и вообще ай-ай-ай, и нужно срочно их разрушать и с ними бороться (а ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИМ, Карл, лбам потом, рука-лицо и опаный по голове, говорить в больнице на прививках, мол, это ничего страшного, тебя просто как комарик укусит и всё, зато, вейс мир, “сыночки-корзиночки” растут, а не какие-то примитивные устаревшие “настоящие мужчины”, о которых любому цивилизованному обществу должно давно забыть). Например, мне смузная офисная хипстота серьёзно доказывала, что ни в одной профессии сейчас не нужно быть мужественным, даже на шахтах, где должны роботы работать, а не люди (честно попытался представить роботов на шахтах Кузбасса, но фантазии таки не хватило). Но вот мне стало интересно – они что, реально забыли, в каком обществе мы вообще живём и криминал вообще-то с улиц никуда не делся (недавно видел где-то статистику по Кузбассу, так весь охренел от таких цифр). Или они хотят своим сыновьям такое будущее, как в одном анекдоте, где Петю Иванова вместо рукопашного боя отдали на оригами, но “когда у него вечером попросили закурить, умение делать журавликов ему, к сожалению, никак не пригодилось”? А для мужей такое, как в другом, где на шахматиста Борю, идущего вечером со своей девушкой, напали хулиганы и “он сделал единственно правильный в этой ситуации выбор – пожертвовал королевой”? ВОТ ТАКИМИ они хотят видеть своих сыновей и мужей, что ли? Только понравится или им самим в подобной ситуации стать такими вот “королевами”, которую никто не сможет даже защитить?

А хотя стоп, о чём это я… У жителей параллельного мира розовых пони и “flower power”, где все какают бабочками, физическая сила не нужна и гопоты уже сто лет не существует (серьёзно, меня уверяли, что гопоты сейчас нигде уже нет, даже в Кемерово), есть же какая-то “полиция”, которая в случае чего якобы сможет помочь… Ну что ж, тогда вам действительно физическая сила ни разу не нужна, прошу прощения!

Только не подскажете заодно, умники, нам-то, пашущим в деревнях, КАК без физической силы быть (внезапно, и ТАКАЯ жизнь ещё до сих пор есть, не у всех она проходит в модных бабершопах и за смузи со смартфонами!)? Нанимать пахарей за деньги, что ли? Но, если упомянутая сила сейчас вообще никому не нужна, по вашему же утверждению, откуда она у них-то возьмётся? Так может, просветите нас, деревенщину несовременную-то, нам вот как без физической силы вообще быть?..

—