 

Мнения: Навальный проявил себя как настоящий Антихрист

20.02.2021, 22:20, Новости дня
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Проповедь Антихриста. Навальный проявил себя как настоящий Антихрист. 

Проповедь Антихриста. Навальный проявил себя как настоящий Антихрист. 

Объявил себя идеальным человеком в ходе выступления на суде («я как идеальный человек, отмечался, возродился из реанимации» и тд.).

Заявил о божественном вдохновении и своем блаженстве как ищущего правды.

Объединил в заповедях Евангелие с фэнтези (Гарри Поттером), «Братом-2» (Сила в правде) и с безумным ученым Риком из мультика, который призывал рисковать, иначе распадетесь на молекулы.

Пообещал всем предельного счастья в конце, долгой жизни и тд, счастливой России.

Ради счастья надо, видимо, верить в него.

Более безответственной и самонадеянной речи трудно себе представить.

Реформатор Навальный как всадник Апокалипсиса куда-то скачет, им восторгаются. Сам Навальный резко настроен при этом против РПЦ, делал перепост статей наших неолибералов с критикой Церкви как «прислужницы режима», «провалившей свою миссию». То есть он еще и антицерковный духовный лидер, обещающий светлое будущее.

За оскорбление Навального как сакральной персоны скоро начнут отлучать представители «секты Навального» (критиковать Навального только потому, что он в тюрьме, уже запрещают).

Другой вопрос – почему же становится, не первый раз в российской истории, столь востребованным именно слепой разрушитель с нелепыми и пустыми идеями, с личными чарами и обаянием, с мечтой о будущем счастье.

Источник: Блог Романа Лункина

Теги: 

Алексей Навальный
,
дело Навального



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