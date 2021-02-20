Мнение: Праздничный сбор

20.02.2021, 21:50, Разное

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Впереди – длинные выходные, ура! А там еще и День Советской Армии, как я его по старинке воспринимаю. Этой самой армии я, как-никак, отдал целых два года своей молодой жизни – и, в общем, до сих пор не могу простить ей этого. С другой стороны, если б я туда не сходил, не померз в Заполярье, не съездил “малой скоростью” на полигон КапЯр в Казахстан Астраханской области (где дубак в голой, как стол, степи уж и вовсе был такой, что буханки хлеба перед раздачей в столовой-палатке рубили топором) – как бы я тогда написал свою дипломную работу про “группы принудительного членства”?

Так что – всё к лучшему в этом лучшем из миров. Но есть и неприятные новости: например, у этого блога так и не появилось пока большого, красивого и богатого спонсора. Бог даст, и не появится. НО! Жить ему надо, и для этого очень нужна ваша помощь, дорогие мои читатели! Только благодаря вам он и дотянул аж до 2021 года (во что я, признаться, не верил), и даже занимает сейчас рекордное 7-е место в топе блогов ЖЖ!

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Зарубежным друзьям – да, Пейпал все еще, на удивление всем, работает.