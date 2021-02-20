Россиянин погиб после катания на ватрушке

20.02.2021, 21:36, Разное

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Катание на тюбинге, именуемом в народе ватрушкой, закончилось трагедией в городе Ачинск Красноярского края, передает Life.ru. Молодой человек прицепил спортивный снаряд к автомобилю и отправился кататься. На Железнодорожной улице его вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с Toyota Ractis. От полученных травм парень погиб на месте.