 

Россиянин погиб после катания на ватрушке

20.02.2021, 21:36, Разное
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Катание на тюбинге, именуемом в народе ватрушкой, закончилось трагедией в городе Ачинск Красноярского края, передает Life.ru. Молодой человек прицепил спортивный снаряд к автомобилю и отправился кататься. На Железнодорожной улице его вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с Toyota Ractis. От полученных травм парень погиб на месте.



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