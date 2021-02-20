 

Генерал Липовой: Россия ждет от Украины только пакости и провокации

20.02.2021, 21:36, Разное
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“Мы не можем назвать дружественным государство, которое постоянно кричит о том, что ведет с нами войну, и это совершенно логично, – сказал глава президиума организации “Офицеры России”, генерал-майор Сергей Липовой в комментарии для “Дни.ру”. – Любую нашу попытку начать нормальные отношения Украина воспринимает либо как акт агрессии, либо как слабость”.

Такое поведение наносит ущерб прежде всего самой Украине, уверен эксперт. По его словам, власти в Киеве упорно загоняют свою страну в западню.

“Военные действия на юго-востоке страны не прекращаются, несмотря на то, что счет жертвам идет на тысячи. Украина и в этом обвиняет Россию, но ничего не делает, чтобы остановить конфликт. Такое чувство, будто руководителям Незалежной кто-то платит за то, что они разрушают свою собственную страну”, – возмутился Липовой.

По мнению генерала, Украина почти разрушила отношения с Россией ради вступления в НАТО. “Мы не собираемся как-то конфликтовать с ней, но больше не ждем от нее ничего, кроме провокаций и пакостей, к которым мы просто должны быть готовы в целях безопасности наших границ””, – подытожил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о превращении Украины в политический проект западных стран. После переворота 2014 года страна попала под влияние США и Европы. отметил он.

На Украине 3 февраля прекращено вещание трех оппозиционных телеканалов – “112 Украина”, NewsOne и ZIK. Решение принял президент Владимир Зеленский. Власти называют эти телеканалы “пророссийскими”.



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