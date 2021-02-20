Хуснуллин призвал увеличить объем строительства жилья в Челябинской области

20.02.2021, 21:26, Новости дня

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На базе Челябинской области будут отрабатывать различные механизмы, в том числе комплексного развития территории, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Южного Урала.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор региона Алексей Текслер, а также представители федеральных ведомств дорожно-строительной отрасли,

«Я считаю, что у Челябинской области есть большой потенциал. Надо строить жилья больше, чтобы у людей было больше возможности купить жилье разного уровня, в разных районах, и здесь мы с Алексеем Леонидовичем (Текслером) и Владимиром Владимировичем (Якушевым) договорились отдельно разработать программу, что будем как пилотный проект на базе Челябинска отрабатывать различные механизмы, в том числе и комплексного развития территории», – приводятся слова Хуснуллина на сайте губернатора Челябинской области.

Отмечается, что в 2020 году Челябинская область выполнила целевой показатель по вводу жилья. С опережением реализовала планы по расселению граждан из ветхо-аварийного фонда. В полном объеме выполнила планы национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В ходе визита вице-премьера был принят ряд важных для региона решений. С опережением будут выделены федеральные средства на строительство дорог в Магнитогорске в рамках проекта «Притяжение», а также других дорог области, финансирование которых было запланировано на 2022 год. С опережением будут выделены средства на достройку школы в микрорайоне «Академ Риверсайд» в Челябинске, чтобы ее ввели в эксплуатацию уже в 2021 году. Принято решение по реконструкции аэродромного комплекса в Магнитогорске.

Обсуждались также вопросы: расширения до четырех полос и ускорения реконструкции трассы М-5; запуска после реконструкции международного терминала челябинского аэропорта с 1 мая 2021 года (получена сертификация, челябинский аэропорт соответствует требованиям аэродромов ИКАО); использования инфраструктурных облигаций для увеличения роста инвестиций в жилищное строительство, а также их применения в соцсфере.

«Обсуждали массу вопросов, связанных с развитием регионов, где без федеральной поддержки сложно. В первую очередь я говорю о дорожной отрасли. Отдельная благодарность за решения, которые были приняты. Мы готовы опережающими темпами строить наши дороги, Марат Шакирзянович активно в правительстве эту работу ведет. Речь идет о возможности переброски средств, которые были заложены на более поздний период, для реализации в более ранний период. Дополнительные средства дают нам возможность больше строить и вкладывать в дороги», – сказал Текслер.