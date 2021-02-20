Немецкий пенсионер рассылал компаниям письма со взрывчаткой

20.02.2021, 21:26, Новости дня

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В Германии задержали 66-летнего пенсионера, подозреваемого в отправке писем со взрывчатым веществом ряду компаний, сообщили прокуратуры города Гейдельберга и ведомства по уголовным делам земли Баден – Вюртемберг.

Два письма со взрывчаткой поступили предприятию продовольственной компании Wild в Эппельхайме в Баден – Вюртемберге и в штаб-квартиру торговой сети Lidl в Неккарзульме в той же федеральной земле, а еще один – в филиал швейцарской фирмы Hipp, расположенный в Баварии передает ТАСС.

При взрывах в Баден – Вюртемберге пострадали четыре человека. После этого специальная следственная комиссия отследила пути отправки писем и вышла на пенсионера. Уточняется, что мужчина проживает районе города Ульм, в настоящее время он находится в СИЗО.

В январе прошлого года в Нидерландах несколько компаний получили посылки с бомбами.