В Курганской области доить коров начали умные машины

20.02.2021, 21:26, Новости дня

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В селе Лебяжье Курганской области на двух новых роботизированных фермах, каждая из которых рассчитана на 160 голов скота, доят коров умные машины. Работу предприятий в ходе рабочей поездки оценил губернатор региона Вадим Шумков.

«Уникальный для региона проект реализовали в ООО «КХ Барабинское» Далматовского района. (…) Объем инвестиций в проект превышает 110 млн рублей. Справиться с такими затратами хозяйству помогла программа поддержки, разработанная Правительством области в 2020 году по поручению губернатора: 50% стоимости оборудования, а это 30 млн рублей, компенсировал областной бюджет. Кроме того, инвестору вернули 65% затрат на покупку племенного скота – 7 млн рублей. Для фермы уже приобретено 160 племенных телок голштинской породы», – говорится в сообщении на сайте правительства Курганской области.

Как отметил директор ООО «КХ Барабинское» Федор Ярославцев, применение роботов для доения коров позволяет получать молоко высшего качества при минимальном участии человека. «Исключая человеческий фактор, робот четко соблюдает всю последовательность операций и выбирает оптимальный режим доения для каждого животного, минимизируя стресс, что положительно сказывается на величине надоев, здоровье коровы и качестве молока. Несмотря на то, что работать на фермах будут в основном роботы, благодаря проекту в селе было создано 40 новых рабочих мест», – отмечается в сообщении.

«Примечательно, что очень многие процессы автоматизированы. Самое главное, что мы сегодня договорились о том, что в течение двух лет – 2021-2022 годов – еще два таких же проекта будет реализовано на прилегающей территории. А это значит, что еще десятки местных жителей получат работу. Так же в привязке с этим идут наши планы по строительству жилья, обеспечению достойной зарплаты на селе», –отметил глава региона.

ООО «КХ «Барабинское» – одно из самых крупных хозяйств региона. На сегодняшний день на сельхозпредприятии трудится без малого 100 человек, содержится более 1700 голов скота, в том числе 600 молочных коров. Реализация инвестпроекта позволит довести дойное стадо до 1 тыс. голов.